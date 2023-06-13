رابط التسجيل في الحج للبدون الكويت 2023 والشروط

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج 2023/1444 لفئة غير محددي الجنسية (البدون)، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط وآلية ورابط التسجيل في الحج للبدون بالكويت 2023، وقد حدد موقع وزارة الأوقاف الكويتية أولوية وطريقة الفرز للطلبات التي ستُقدم من البدون الراغبين في الحج.

شروط التسجيل في حج البدون بالكويت 2023

وضعت وزارة الأوقاف شروط التسجيل للحج لفئة غير محددي الجنسية 2023، وهي أن يكون الراغب في الحج من البدون لديه بطاقة أمنية صالحة، لم يسبق له ولمرافقيه الحج من قبل، المرافقين للحاج من الدرجة الأولى فقط، يتحمل الحاج كافة تكاليف الحج المعلنة من حملات الحج الكويتية المعتمدة.



رابط التسجيل في الحج للبدون 2023

يبدأ التسجيل من الساعة 2 ظهر يوم الإثنين 12 يونيو 2023 حتى الساعة 2 من ظهر يوم الأربعاء 14 يونيو 2023، بعد نهاية التسجيل سوف يبدأ الفرز والأولوية للأكبر سنًا، رابط التسجيل في حج البدون 2023 هو:

https://hajj-register.awqaf.gov.kw/

مع تمنياتنا بالتوفيق وأداء مناسك الحج لهذا العام.