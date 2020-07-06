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رابط التسجيل في حج 1441 للمقيمين غير السعوديين 2020.. متى حملات الداخل للسعوديين

بواسطة محمود عطا الله
رابط التسجيل في حملات الحج 1441 للمقيمين غير السعوديين رابط التسجيل في حملات الحج 1441 للمقيمين غير السعوديين

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رسميًا عن رابط التسجيل في حج 1441 للمقيمن غير السعوديين والمتواجدين الآن في المملكة وبصورة شرعية، يأتي هذا بعد أن قررت الوزارة عن فتح الحج 2020 لهذا العام لعدد قليل جدًا من راغبي الحج، وان يقتصر الحج هذا العام على حملات الحج الداخلي للسعوديين والمقيمين، ويأتي هذا وسط ظروف صعبة يمر بها كل العالم، وسوف يتم أداء مناسك الحج وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية.

1 رابط التسجيل في حج 1441 للمقيمين غير السعوديين
2 متى حجز حملات حج الداخل 1441 للسعوديين

رابط التسجيل في حج 1441 للمقيمين غير السعوديين

فترة التسجيل على موقع حملات الحج الداخلي لغير السعوديين ستكون من اليوم الإثنين وحتى يوم 19 ذو القعدة 1441، وذلك وفقًا للشروط الصحية والتنظيمية، هذا ونقترب الآن من موعد بداية موسم الحج، ومن المرتقب أن تُعلن الوزارة أسماء حجاج الداخل لغير السعوديين مع نهية ذو القعدة، رابط التسجيل هو:
رابط تسجيل حج 1441 للمقيمين غير السعوديين
هذا ومن المرتقب أن تُعلن الوزارة خلال الساعات القليلة القادمة عن شروط حملات الحج الداخلي 1441 للسعوديين.

متى حجز حملات حج الداخل 1441 للسعوديين

قررت وزارة الحج والعمرة، أن تكون أعداد الحجاج السعوديين لهذا العام 30% من أجمال عدد الحجاج، وسوف تقتصر آلية اختيار الحجاج السعوديين على رجال الأمن والمشرفيين الصحيين، وعليه لن يكون هناك تسجيل للحج الداخلي 2020 للسعوديين، هذا وسوف تكون نسبة الحجاج المقيمين في المملكة العربية السعودية هي 70% من أجمالي عدد الحجاج.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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