رابط التسجيل في حملات الحج الميسر الكويت 2022 موقع وزارة الأوقاف

نشرت وزارة الأوقاف رابط التسجيل في حملات الحج الميسر 2022 بالكويت للحجاج الكويتيين والكويتيات، باب التسجيل للحج عبر موقع وزارة الأوقاف مفتوح لمدة ستة أيام من يوم الأحد 19 مايو حتى يوم السبت القادم الموافق 4 يونيو 2022، وقد شهد اليوم الأول قيام 1800 مواطن ومواطنة بالتسجيل على المنصة الإلكترونية، ومازال باب التسجيل مفتوحًا حتى السبت للراغبين في أداء الفريضة هذا العام، هذا ولم تكشف وزارة الأوقاف الكويتية حتى الآن عن آلية اختيار الحجاج المشاركين في الحج هذا العام.

قالت وزارة الأوقاف أن التسجيل في حملات الحج 2022 للمواطن الكويتي فقط (يجمل الجنسية الكويتية)، يجب أن يكون عمر الحاج بين 18 حتى 65 عامًا، يجب أن يكون الحاج محصنًا بشكل كامل طبقًا لتعليمات وزارة الصحة السعودية وكذلك المرافقين، ويُقدم رابط منصة الحج في الكويت التعليمات السعودية بخصوص التحصين الشامل للحاج القادم للمملكة، المشاركة في الحج هذا العام لمن لم يسبق له الحج من قبل.

التسجيل على الموقع الالكتروني في منتهى السهولة واليسر، حيث يتم التسجيل في دقائق، كما يمكنك بعد ذلك الاستعلام عن طلبك، رابط التسجيل في حملات الحج الميسر بالكويت موقع وزارة الأوقاف هو:

https://hajjoffice.awqaf.gov.kw/Public/LowCostPilgrimRegistrationRequest

يُقدم الموقع للمواطنين والمواطنات كل المعلومات عن الحج الميسر هذا العام، كما يقدم لكم الأسعار، هذا وتسعى الوزارة إلى توفير أفضل الخدمات للحاج الكويتي