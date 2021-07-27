رابط التسجيل في خطة شواغر البعثات الخارجية 2021 mohe.edu.kw

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية عن خطة الشواغر للبعثات الخارجية 2022/2021، كما حددت تاريخ التقديم للطلبة الراغبين في الالتحاق بخطة الشواغر من الكويتيين حملة الثانوية العامة وما يعادلها، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية بالكويت 2021، هذا وقامت وزارة التعليم العالي بزيادة القدرة الاستيعابية لخطة البعثات الخارجية، وذلك لقبول أكبر عدد من الطلاب الكويتيين، وخاصة مع وجود ما يقرب من 4 ألاف طالب وطالبة ينتظرون التقديم لإحدى المؤسسات التعليمية المختلفة.

رابط التسجيل في شواغر البعثات الخارجية الكويت 2021

بدأ موعد التقديم في شواغر البعثات الخارجية من اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 ويستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس 29 يوليو 2021، بعده سوف يتم الكشف عن أسماء المقبولين في خطة الشواغر الخارجية عبر موقع وزارة التعليم العالي وعبر الرسائل النصية، رابط حجز موعد البعثات الخارجية الكويت هو:

mohe.edu.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق لكل الطلبة والطالبات في حياتهم الجامعية.