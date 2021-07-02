رابط التسجيل في منصة متى الكويت لحجز المواعيد

خصصت الكويت، عددًا من المنصات الإلكترونية، التي تسهل المعاملات المالية، والإجراءات الحكومية على المواطنين والمقيمين، بدون الذهاب إلى فروع المؤسسات حفاظًا على حياتهم، وتوفيرًا لوقتهم، ومن ضمن هذه الخدمات هي منصة متى الكويت.

معلومات عن منصة متى الكويت

منصة متى الكويت، من أهم المنصات التي عملت الحكومة على تطويرها خلال الفترة الماضية، لتناسب الأوضاع الراهنة، وتعمل المنصة على مساعدة المواطنين، والمقيمين على إنهاء المعاملات الحكومية عن بعد، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، من انتشار فيروس كورونا، وحماية لأوقاتهم.

منصة متى، تساعد المواطنين والمقيمين للحصول على رقم حجز من أجل زيارة المؤسسات الحكومية، منعًا للزحام وحماية للمواطنين من الوباء القاتل، إضافة إلى إنهاء المعاملات بكل سهولة ويسر في أسرع وقت.

طريقة حجز موعد منصة متى الكويت

ويبحث المواطنين والمقيمين، عن طريقة حجز موعد منصة متى الكويت، قبل زيارة المؤسسات والدوائر الحكومية ومن بين هذه الدوائر.

الطيران المدني، ووزارة الكهرباء.

وزارة المواصلات والماء، والتربية.

حيث سهلت الجهات المعنية في الكويت، إمكانية حجز موعد منصة متى الكويت من خلال الخطوات التالية.

انقر للدخول إلى منصة متى الكويت لحجز موعد مناسب لك.

ادخل البيانات اللازمة من الرقم المدني.

ادخل الكلمة السرية بشكل دقيق.

انقر على زر تسجيل الدخول.

حدد الجهة الحكومية التي تود زيارتها وحجز موعد لها.

حدد الموعد المناسب لك.

انقر على زر إرسال الطلب من أجل الحصول على رقم الزيارة.

الاحتفاظ برقم الزيارة لاستخدامه عند مراجعة الدوائر الحكومية.

رابط موقع متى الكويت للمواعيد

وأتاحت الجهات المعنية في الكويت، إمكانية دخول المواطنين والمقيمين، على رابط موقع متى الكويت للمواعيد ـ لحجز المواعيد المناسبة للفرد قبل زيارة المؤسسة الحكومية، والاطلاع على التفاصيل.