رابط التسجيل في وظائف القوات البحرية الملكية 2019 على موقع وزارة الدفاع السعودية “مُتاح حتى 15 أبريل”

يتضاعف البحث يوميًا على رابط التسجيل في وظائف القوات البحرية الملكية 2019 على موقع وزارة الدفاع السعودية من وقت إعلان القوات البحرية الملكية في الساعات الماضية عن فتح باب القبول والتقديم في مجموعة وظائف شاغرة لديها، وبالتالي يتسائل الموطنون من مختلف دول المملكة عن رابط التسجيل في وظائف القوات البحرية الملكية 2019 كما يريدون معرفة شروط التقديم على وظائف القوات البحرية فضلاً عن مجالات الوظائف ومواعيد التقديم عبر موقع وزارة الدفاع السعودية لأنها فترة وجيزة ويرغب عددًا هائلاً من أبناء المملكة الإلتحاق بها قبل غلق باب التقديم.

مجالات وظائف القوات البحرية الملكية

أفاد موقع وزارة الدفاع عن مجالات وظائف القوات البحرية الملكية 1440 والتى تتضمن “الهندسة، والميكانيكا، والكهرباء، والإلكترونيات، والخراطة، والنجارة، والدهان، والحدادة، وتشغيل الرافعات، والأسلحة، والسلامة، ومكافحة الحريق، والتموين، والحاسب الآلي، والمحاسبة، والإدارة والقانون، والترجمة، وأعمال الخدمات”.

شروط التقديم على وظائف القوات البحرية

لابد أن يكون المتقدمين حاملين الجنسية السعودي.

تقرير حسن الخلق وغير محكوم بحد شرعي أو وجود أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن يكون سن المتقدم للوظائف حد أدنى 18 سنة وحد أقصى 50 عام.

حصول المتقدم على المؤهل بطريقة الانتظام الكلي.

لايقل تقدير المتقدم في الدرجة العلمية عن جيد ولابد من وجود معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

توافق الشروط الخاصة بالوظيفة مع المتقدم.

اجتياز كافة الاختبارات المعدة للقبول والكشف الطبي.

الحصول على خبرة في مجال الوظيفة المتقدم فيها.

رابط التسجيل في وظائف القوات البحرية 2019

على الراغبين في التسجيل في وظائف القوات البحرية الملكية 2019 -1440 الدخول على موقع وزارة الدفاع من هنـــــــــــــــا

مواعيد التقديم على وظائف القوات البحرية

يبدأ التقدم على وظائف القوات البحرية الملكية هذا العام يوم الأحد بتاريخ 2- 8 –1440 هـ الذى يوم يوافق 9 إبريل 2019م حتى يوم السبت 8- 8 -1440هـ الذي يوافق 15 إبريل 2019 م.

ونرصد لكم متابعينا كل ما هو جديد بخصوص هذا الأمر عن طريق التحديث المستمر لهذا الموضوع.

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