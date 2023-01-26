رابط التسجيل للحج 2023 في الكويت.. تعرف على موقع التقديم للمواطنين والمقيمين

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أنه على الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم 1444 من المواطنين الكويتيين والمقيمين التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل للحج 2023 في الكويت، وكافة التفاصيل وخطوات الحجز في حملات الحج الكويتية، يذكر أن حصة الكويت في حج هذا العام بلغت 8 آلاف حاج وحاجة.

رابط التسجيل للحج 2023 في الكويت