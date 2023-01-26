رابط التسجيل للحج 2023 في الكويت.. تعرف على موقع التقديم للمواطنين والمقيمين

بواسطة محمود عطا الله
رابط التسجيل للحج 2023 الكويت رابط التسجيل للحج 2023 الكويت

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أنه على الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم 1444 من المواطنين الكويتيين والمقيمين التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل للحج 2023 في الكويت، وكافة التفاصيل وخطوات الحجز في حملات الحج الكويتية، يذكر أن حصة الكويت في حج هذا العام بلغت 8 آلاف حاج وحاجة.

رابط التسجيل للحج 2023 في الكويت

  • قدمت وزارة الأوقاف عبر موقعها رابط التسجيل للحج 2023 في الكويت، حيث تتم خطوات التقديم بكل سهولة ويسر.
  • يبدأ التسجيل من 29 يناير 2023 ويستمر حتى 28 فبراير 2023.
  • التسجيل متاح للمواطنين الكويتيين والمقيمين، أما غير محددي الجنسية (البدون) سوف يكون هناك منصة خاصة بهم بعد ورود موافقة السلطات السعودية على حج البدون 2023.
  • معايير المفاضلة بين المتقدمين: الأولية للمواطنين والذين لم يسبق لهم الحج.
  • يبدأ الفرز بعد غلق باب التسجيل.
  • بعد الكشف عن أسماء حجاج الكويت 2023، يقوم كل حاج بالحجز في حملة الحج التي يرغب في التسجيل بها.
  • رابط التسجيل هو https://hajj-register.awqaf.gov.kw/
  • مع تمنياتنا بالتوفيق لكل الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام وزيارة المسجدين الحرام والنبوي وعرفات.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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