يبدأ رابط التسجيل للحج 2023 في سلطنة عمان باستقبال طلبات الراغبين في الحج من المواطنين والمقيمين من اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، ويستمر التسجيل حتى يوم السبت 4 مارس 2023، هذا وتبلغ حصة سلطنة عمان في موسم الحج الحالي 1444 عدد 14 ألف تأشيرة، هذا ويأمل الكثيرون في أداء الفريضة لهذا العام.

خطوات تسجيل الحج 2023 سلطنة عمان

أول خطوة هي التوجه إلى رابط تسجيل الحج 2023 في سلطنة عمان hajj.om. تختار من الصفحة الرئيسية “تسجيل طلب لحج”. تُدخل الرقم المدني، ثم تتابع. تُدخل رقم الهاتف النقال وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية، ثم تختار “أرسل رمز التوثيق”، بعد استلام الرمز تضعه في الخانة المخصصة له، ثم التالي. تختار نوع الحج من القائمة المنسدلة. إدخال بيانات المحرم للإناث. اختيار بيانات المرافق (اختياري عند الحاجة). توافق على الشروط والأحكام وتُقدم الطلب. سوف تصلك رسالة باستلام طلبك برغبتك في الحج.

رابط تسجيل الحج 2023 عمان

أكدت وزارة الأوقاف أن تقديمك لطلب الحج لا يعتبر إلزامي بضرورة الحج، لكن سيكون هناك فرز للطلبات، ومن ثم سيقوم النظام الإلكتروني آليا ودون تدخل بشري باختيار المرشحين للحج هذا العام بحسب الشروط الموضوعة، رابط تسجيل الحج 2023 عمان هو:

hajj.om

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.