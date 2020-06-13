رابط التقديم لوظيفة إمام أو مؤذن الكويت 2020 موقع وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية عن رابط التسجيل لشغل وظيفة إمام ومؤذن للكويتيين فقط، وأن التسجيل على رابط وظائف الأوقاف الكويتية يبدأ من يوم 16 يونيو 2020 الجاري، ويستمر حتى يوم 25 يونيو 2020، حيث تسعى الوزارة إلى سد العجز في تلك الوظائف على مستوى جوامع محافظات دولة الكويت، والوظائف مخصصة للكويتيين فقط، وتكون إما تعيين جديد، أو متقاعدين، أو متطوعين لهذا العمل.

رابط التقديم لوظيفة إمام ومؤذن الكويت 2020

قال وزير الأوقاف الدكتور فهد العفاسي، أن تيسيرا على المتقدمين لطلب وظيفة مؤذن أو إمام بالكويت سيتم الإعفاء من الامتحان التحريري على أن يكون هناك امتحان شفوي، زمن شروط وظائف وزارة الأوقاف الكويتية 2020 (وظيفة إمام) أن يكون حاصل على شهادة جامعية فما فوق، ومن شروط وظيفة المؤذن حفظ جزأين من القرآن الكريم، حسن الأداء والصوت، مراعاة أحكام التجويد، رابط تقديم طلب وظيفة إمام ومؤذن وزارة الأوقاف هو:

وظائف الأوقاف الكويتية

مع تمنياتنا بالتوفيق لكل المتقدمين.