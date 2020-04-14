رابط الحصول على تصريح التنقل بين المناطق أثناء فترة منع التجول Tanaqul

دشنت مديرية الأمن العام بالمملكة خدمة استخراج تصاريح التنقل بين المناطق والمدن السعودية خلال فترة منع التجول بالبلاد نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وذلك مع بداية الشهر الجاري وتطبيق منع التجول، حيث شهد رابط تصاريح التنقل بين المناطق إقبال كبير ممن لديهم سبب طارئ واستثنائي يدفعهم للتنقل بين المدن والمناطق، وتتم كافة خطوات طلب التصريح عن بُعد وإلكترونيًا.

موقع تصاريح التنقل بين المناطق مفتوح للجميع من المواطنين والمقيمين بصورة شرعية في المملكة، حيث يبدأ طلب استخراج تصريح التنقل بكتابة رقم الهاتف الجوال ورقم الهوية الوطنية للمواطن، أو رقم سجل الإقامة للمقيم، حيث تستقبل رسالة تحقق على هاتفك، بعدها تبدأ في كتابة طلبك إلكترونيًا، حيث يقوم المختصون في الأمن العام بالسعودية في دراسة الطلب والرد عليه بالموافقة وإصدار تصريح التنقل أو بالرفض.

رابط الحصول على تصريح التنقل بين المناطق

طلب الحصول على التصريح، تُحدد من خلاله المدينة أو المنطقة التي ستخرج منها، والمدينة أو المنطقة التي تُريد أن تتنقل إليها، كما عليك بذكر سبب طلب التنقل، وتقوم برفع المستندات الدالة على ذلك، رابط موقع تصاريح التنقل بين المناطق بالسعودية هو:

https://tanaqul.ecloud.sa/login

ويكون رد الأمن العام على طلب التصريح في أسرع وقت.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.