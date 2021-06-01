كيفية حجز موعد مسبق لاخذ لقاح كورونا عبر موقع healthalert.gov.bh

يتم فتح باب التسجيل لأخذ لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا من خلال الموقع الالكتروني healthalert.gov.bh التابع لوزارة الصحة، وعليه سيتحدد الموعد المسبق لتلقي اللقاح بالنسبة للمواطنين والمقيمين الذين يقومون بعملية الحجز، كما تمت موافقة أعضاء لجنة التطعيمات بمملكة البحرين على شمول الفئةالعمرية التي تتراوح بين 12 و17 عامًا لتأمين تطعيمهم بلقاحي((فايزر -بيونتك) لوقايتهم من الإصابة به أو مضاعفاته التي قد تكون خطرة عليهم.

التطعيم ضد فيروس كورونا

وقالت الدكتورة بسمة الصفار استشارية صحة عامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة انه منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس كوفيد19، تلقت الوزارة عددًا كبيرًا من الطلبات لتسجيل هذه الفئة العمرية لأخذ التطعيم، مبينة بأن التسجيل يكون عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh *أو عبر تطبيق “مجتمع واعي“* من خلال اختيار “التسجيل لأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا”، حيث يتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر في المركز الصحي قبل أخذ التطعيم للراغبين لهذه الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم.

الية حجز مواعيد اخذ لقاحات كورونا

منحت وزارة الصحة الخيار للبحرينين والوافدين بتلقي عملية التطعيم دون ان يكون اجبارياً لهم، وتم تفعيل قرار فتح جميع المراكز الصحية في اجازت عطل نهاية الاسبوع واوقات الاجازات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء. مع خيارات جديدة اثناء عملية التسجيل لاختيار المركز الصحي لاخذ التطعيم فيه، ونوعية اللقاح.

كيفة حجز موعد لقاح كورونا في البحرين

التطعيم متاحا مجاناً في البحرين لكافة افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، لمن يبلغون من العمر 18 عاما فما فوق. وتتم عملية الحجز المسبق لاخذ التطعيم ضد فيروس كوفيد19 من خلال الرابط التالي https://www.healthalert.gov.bh حيث يتم اولاً تحديد أخذ جرعات منشطة اوالتسجيل لاخذ جرعة اولى ثم ملئ الاستمارة التي تظهر كاختيار نوع اللقاح (سينوفارم sinopharm vaccine) أو (لقاح فايرز-بيونتيك pfizer biontech vaccine) أو (تطعيم كوفيشيلد-استرازينكا covishield-astrazeneca vaccine) أو (تطعيم سبوتنيك Sputnik V Vaccine) ثم ملئ باقي البيانات الشخصية من الإسم الكامل والجنس وقم الهوية وباقي المعلومات الاخرى ثم الضغط على ارسال او submit.

شدد استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، المقدم طبيب مناف القحطاني بكلمتي “إطلاقاً ومستحيل” أن يتسبب اللقاح في نقل فيروس الكورونا.

وقال القحطاني إن المتعافين بامكانهم أخذ اللقاح خاصة بعد مرور 3 أشهر من الإصابة، فيما شدد على ضرورة العاملين في الصفوف الأمامي من المصابين سابقاً بالفيروس على أخذ اللقاح.

وشرح القحطاني كيفية عمل اللقاحات، وأنه يمر بعدة مراحل بين المأمونية والفاعلية والسلامة.