رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية للكويتي وللمقيم غير الكويتي e-envelope.paci.gov.kw

طريقة تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي تتم إلكترونيًا عبر موقعين رسميين كويتيين، ومواقع تجديد البطاقة في الكويت أون لاين هما موقع هيئة المعلومات المدنية وموقع المغلف الإلكتروني، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة للكويتي والمقيم، كما نستعرض خطوات تجديد البطاقة السهلة واليسيرة على الجميع، ويحقق موقع المغلف الإلكتروني نقلة رقمية كبيرة في عالم الخدمات الإلكترونية بالكويت، ويوفر وقت العميل، ويجعل الأداء الحكومي مُضاهي للنظم الحكومية العالمية.

خدمات موقع المغلف الإلكتروني في الكويت

خدمة المغلف الإلكتروني بالكويت لتجديد البطاقة المدنية للكويتي والمقيم ليست هي الخدمة الوحيدة لهذا الموقع المتميز، بل يقدم المغلف الإلكتروني خدمة استكمال بيانات مولود، كما يُقدم خدمة التسجيل لأول مرة، ويقدم خدمة تسجيل العمالة المنزلية لأول مرة، خدمة تحديث الاسم لغير الكويتي، خدمة الالتحاق بعائل.

موقع المغلف الإلكتروني وخطوات تجديد البطاقة للكويتي والمقيم

على الصفحة الرئيسية لموقع المغلف الإلكتروني تختار قائمة الخدمات.

تظهر لك مجموعة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المغلف.

إذا كنت كويتي تختار تجديد البطاقة المدنية للكويتي.

وإذا كنت مقيم تختار خدمة تجديد البطاقة المدنية لغير الكويتي.

تُدخل الرقم المدني للبطاقة المراد تجديدها، كما تُدخل الرقم المسلسل الموجود خلف البطاقة.

الخطوة التالية إدخال رقم الهاتف الجوال.

يُرسل الموقع رسالة بها رمز التحقق، تُدخل رمز التحقق في الخانة المخصصة.

ترفع صورة حديثة.

رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة

خلال المرحلة الثانية من خطة الكويت لعودة الحياة إلى طبيعتها والمراحل التي تليها، يُشكل موقع المُغلف الإلكتروني أهمية كبيرة للمواطنين وكل المقيمين في الدولة أهمية كبيرة، هذا ويذكر أن رسوم تجديد البطاقة المدنية تُدفع مقدمًا، رابط الموقع هو:

رابط المغلف الإلكتروني لتجديد البطاقة المدنية

بانتهاء خطوات تجديد البطاقة، يمكنك الاستعلام عن جاهزيتها من خلال موقع المغلف، حيث تتوجه لاستلامها بعد ذلك عن طريق حجز موعد مع هيئة المعلومات المدنية.