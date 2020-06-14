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رابط المنصة التعليمية الإلكترونية الكويت للتعليم عن بُعد EKWTI.COM

بواسطة محمود عطا الله
رابط المنصة التعليمية الكويت رابط المنصة التعليمية الكويت

أعلنت وزارة التربية رسميًا رابط المنصة التعليمية في الكويت للتعليم عن بُعد بداية من يوم الإثنين 15 يونيو 2020، هذا وبتدشين موقع التعليم الإلكتروني في الكويت نكون قد دخلنا في المرحلة الثالثة من خطة التعليم عن بُعد والتي وضعتها وزارة التربية خلال فترة توقف الدراسة الحالية، والاعتماد على المنصات التعليمية الإلكترونية لتحصيل الدروس من المنازل.

رابط المنصة التعليمية الكويت للتعليم عن بُعد

موقع التعليم الإلكتروني الكويتي الجديد من المرتقب أن يشهد إقبال كبير من كافة الطلبة والطالبات من مختلف مراحل التعليم بدولة الكويت، لمواصلة التحصيل الدراسي، تمهيدًا للعودة إلى المدارس المقتربة، هذا وسوف يعمل الموقع مع الدقائق الأولى من يوم الإثنين 15 يونيو، رابط المنصة التعليمية الكويت هو:
ekwti.com
تدشين موقع المنصة التعليمية الكويتية يؤكد أن دولة الكويت تخطو خطوة هامة نحو المستقبل، وتحقيق نقلة كبيرة في تحقيق أهداف التعليم الحديث للدولة، هذا وتقدم المنصة كافة ما يحتاجه الطالب.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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