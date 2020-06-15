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رابط المنصة التعليمية الكويت ekwti وموعد تسجيل طلبة الثانوية العامة

بواسطة محمود عطا الله
رابط منصة التعليم ekwti الكويتية رابط منصة التعليم ekwti الكويتية

دشنت وزارة التربية منصة التعليم ekwti الكويتية ضمن منظومة التعليم عن بُعد وبداية المرحلة الثالثة من التعليم الإلكتروني ضمن خطة الوزارة، حيث بدأ موقع التعليم الكويتي ekwti رسميًا من صباح اليوم الإثنين الخامس عشر من شهر يونيو 2020، وأعلنت وزارة التربية الكويتية عن الجدول الزمني والذي يبدأ بتسجيل وتفعيل حسابات الهيئة التدريسية ثم الطلبة، وبعد ذلك تبدأ الدراسة الافتراضية رسميًا.

1 منصة التعليم ekwti الكويتية
2 رابط منصة التعليم ekwti الكويت

منصة التعليم ekwti الكويتية

هي منصة تعليمية كويتية متميزة، تُقدم أكثر من 500 مصدر تعليمي، كما تُقدم أكثر من 81 ألف سؤال في كافة المواد والمناهج الدراسية، يضم رابط منصة التعليم ekwti الكويتية الجديدة أداة لتقييم أداء ونشاط الطالب، ومن أهم طرق التعليم على تلك المنصة، الفصول الافتراضية والتي تحقق التواصل بين المُعلم والطالب، حيث تتم الشروحات والمناقشات، التسجيل على المنصة متاح لطلبة الثانوية العامة وطلبة التعليم العام.

رابط منصة التعليم ekwti الكويت

يبدأ تسجيل المُعلمين والموجهين ورؤساء الأقسام على الموقع التعليمي بداية من يوم الإثنين 15 يونيو حتى الثلاثاء، من الأربعاء إلى السبت 20 يونيو تدريب الهيئة التدريسية على استخدام المنصة التعليمية، بداية من الأحد 21 يونيو يبدأ تسجيل طلبة الثانوية العامة، رابط منصة التعليم الإلكتروني بالكويت 2020 هو:
http://ekwti.com/
تبدأ الدراسة الافتراضية رسميًا على الموقع الإلكتروني التعليمي الكويتي يوم الأربعاء 24 يونيو 2020.
مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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