رابط الهيئة العامة للتأمينات sio.gov.. خطوات تقديم إستمارة قانون 21 وتفعيل المفتاح الإلكتروني

دعت الهيئة العامة للتأمينات إلى تقديم إستمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأكدت، هيئة التأمينات، انه من غير الضروري الحضور الشخصي لتقديم إستمارة بشأن صناديق ومعاشات التقاعد. وبدلاً من ذلك، يقوم المستفيد برفعها على موقع البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للتأمينات، وسيتلقى مقدم الإستمارة رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، بمجرد إدخالها إلكترونياً، ثم الإتصال بهم لاحقاً لإتمام كافة الأجراءات اللازمة.

كيف تحصل على المفتاح الألكتروني

أن هذه الخدمة غاية في السرية والدخول إليها متاح فقط عبر المفتاح الإلكتروني ذو المستوى الثاني بعد التحقق من بصمة الأصابع. لتسجيل حساب المفتاح الإلكتروني من المستوى الثاني للمرة الأولى يرجى مراجعة أحد مراكز خدمات الحكومية الالكترونية مصطحبا البطاقة الذكية.

يجب الحصول على المفتاح الألكتروني وعمل بصمة ، لإجراء المعاملات الخاصة بك إلكترونياً على موقع هيئة التأمينات، حفاظاً على الخصوصة والتعرف على هوية المستخدم، وبمجرد تفعيل المفتاح للخدمة المخصصة لك، من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني والذي من فوره سينتم إرسال رابط التفعيل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. ويمكن التواصل على البريد المباشر لمراكز الإستقبال [email protected] للأجابة على الإستفسارات وإتمام لمعاملات في حال إنطباق مواد المرسم الجديد عليكم.

رقم هيئة التأمينات الأجتماعية

مركز الإتصلات والخدمات 17000707

من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحاً – 2:30 مساءً



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