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رابط الهيئة العامة للتأمينات sio.gov.. خطوات تقديم إستمارة قانون 21 وتفعيل المفتاح الإلكتروني

بواسطة زكريا منير
موقع التأمينات، www.sio.gov.bh

دعت الهيئة العامة للتأمينات إلى تقديم إستمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأكدت، هيئة التأمينات، انه من غير الضروري الحضور الشخصي لتقديم إستمارة بشأن صناديق ومعاشات التقاعد. وبدلاً من ذلك، يقوم المستفيد برفعها على موقع البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للتأمينات، وسيتلقى مقدم الإستمارة رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، بمجرد إدخالها إلكترونياً، ثم الإتصال بهم لاحقاً لإتمام كافة الأجراءات اللازمة.

1 كيف تحصل على المفتاح الألكتروني
2 رقم هيئة التأمينات الأجتماعية
3 عناوين مراكز الخدمات لهيئة التأمينات

كيف تحصل على المفتاح الألكتروني

أن هذه الخدمة غاية في السرية والدخول إليها متاح فقط عبر المفتاح الإلكتروني ذو المستوى الثاني بعد التحقق من بصمة الأصابع. لتسجيل حساب المفتاح الإلكتروني من المستوى الثاني للمرة الأولى يرجى مراجعة أحد مراكز خدمات الحكومية الالكترونية مصطحبا البطاقة الذكية.

يجب الحصول على المفتاح الألكتروني وعمل بصمة ، لإجراء المعاملات الخاصة بك إلكترونياً على موقع هيئة التأمينات،  حفاظاً على الخصوصة والتعرف على هوية المستخدم، وبمجرد تفعيل المفتاح للخدمة المخصصة لك، من خلال تعبئة النموذج الإلكتروني والذي من فوره سينتم إرسال رابط التفعيل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. ويمكن التواصل على البريد المباشر لمراكز الإستقبال [email protected] للأجابة على الإستفسارات وإتمام لمعاملات في حال إنطباق مواد المرسم الجديد عليكم.

رقم هيئة التأمينات الأجتماعية

  • مركز الإتصلات والخدمات 17000707
  • من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحاً – 2:30 مساءً

عناوين مراكز الخدمات لهيئة التأمينات

الرقم الموقع/العنوان ساعات العمل
1 مكتب هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
مبنى رقم 1088، طريق 4025، مجمع 840 مدينة عيسى بالقرب من وزارة شؤون الإعلام		 التوقيت اليومي 8:00 صباحاً – 3:00 مساءً توقيت شهر رمضان 8:00 صباحاً – 2:00 مساءً
2 مركز البحرين للمستثمرين
مبنى بوابة المرفأ المالي (الطابق الثاني)		 التوقيت اليومي 8:00 صباحاً – 2:00 مساءً, توقيت شهر رمضان – 8:00 صباحاً – 2:00 مساءً
3 الهيئــــــة العامــــة للتــأمين الإجتمــــــاعي
مكاتب الدبلومات التجارية (مدخل فندق الدبلومات ,مقابل مكتب بريد المنطقة الدبلوماسية) مبنى 1565، طريق 1722، مجمع 317 المنطقة الدبلوماسية – المنامة مكتب رقم 37		 التوقيت اليومي 7:30 صباحاً – 1:00 مساءً توقيت شهر رمضان 8:30 صباحاً – 1:00 مساءً
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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