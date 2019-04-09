رابط بوابة حساب المواطن 1440 لمستحقي الدعم من البرامج وبدأ “إيداع الدفعة 17” والانتهاء من تسحيل الدفعة 18 اليوم

حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي صادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية وذلك للتخفيف عن المواطنين ذوات الدخل المنخفض والمتوسط حيث تقدم المملكة السعودية لهم من خلال هذا البرامج المساعدات المالية التي تضمن لهم حياة كريمة ويقوم البرنامج في كل مرحلة بمراسلة المواطنين المتقدمين لكي يستطيع التحقق من حساباتهم المصرفية والتأكد أنهم من مستحقي الدعم، وأطلق حساب المواطن تطبيقاً للهواتف النقالة للتسهيل على المواطنين معرفة تفاصيل الدفعات المالية ودراسة حالة الأهلية والاعتراضات، ومعلومات وتفاصيل الطلب، والاطلاع على بيانات المستفيد.

موعد إيداع الدفعة الـ17 من برنامج حساب المواطن

وأعلن برنامج حساب المواطن منذ أيام أن يوم الأربعاء القادم الموافق 10 أبريل هو موعد إيداع الدفعة السابعة عشر لمستحقي الدعم من البرنامج، وللحصول على الدفعة ال17 من حساب المواطن وهي دفعة شهر أبريل من خلال تسجيل الدخول في موقع حساب المواطن من هنا.

#أفصح_صح عند التسجيل أو تحديث المعلومات في برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/V5NDogxQfj — حساب المواطن (@citizenaccount) February 20, 2019

شروط برنامج حساب المواطن:

ومن أجل الاستفادة بدعم برنامج حساب المواطن يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية وهي:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يحمل جنسية آخرى. الإقامة: لابد أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة ولا يقيم خارجها أكثر من 90 يوماً فقط خلال سنة سابقة. توافق البيانات: أن تكون بيانات المتقدم متوافقة مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن: بأن ما تم تداوله بشأن دعم غير السعوديين في حساب المواطن؛ فإن البرنامج يدعم الحالات التالية فقط:

حاملي بطاقة التنقل.

أرملة السعودي مع أبنائها.

زوجة السعودي الأجنبية.

الأجنبي المتزوج من سعودية.

مطلقة السعودي مع أبنائها.

حساب المواطن الدفعة 16

قام برنامج حساب المواطن بإيداع الدفعة السابقة في حسابات المواطنين المستحقين للدعم في شهر مارس الماضي وجاءت أرقام الدفعة كالتالي:

ووصل إجمالي الدفعات الستة عشر التي أودعها حساب المواطن في حسابات المستفيدين إلى 37.3 مليار ريال سعودي، 308 مليون ريال من مبلغ الأثر الرجعي.

موعد التسجيل في الدفعة الـ18 من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر أن أخر موعد لتسجيل الدفعة الجديدة دفعة شهر مايو المقبل هو يوم الاربعاء 10 أبريل أي في نفس يوم إيداع الدفعة 17 لكي تتمكن من التسجيل في الدفعة 18 من حساب المواطن من هنا.

هل يمكن زيادة الدعم الخاصة بشخص بعد فقدانه وظيفته بالقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة

حساب المواطن رد على هذا الاستفسار عبر خدمة العملاء قائلاً: “يكتفي بالتسجيل لمرة واحدة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب والإفصاح عن الدخل، على أن يتم تعديل الحالة الوظيفية إلى لا يوجد وظيفة والانتقال إلى لا يوجد وظيفة والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على حفظ”.

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