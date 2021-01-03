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رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20

بواسطة محمود عطا الله
رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20 رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20

دشن موقع وزارة الداخلية الكويتية، رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20، وذلك مع أول أيام العام الميلادي الجديد 2021، حيث يتم تجديد إقامة الخدم في الكويت إلكترونيًا لأول مرة أون لاين، حيث تتم كامل تجديد الإقامة مادة 20 عن بُعد، في خطوة هامة نحو تعزيز خطة الحكومة الكويتية نحو التحول الرقمي، وتتجه دولة الكويت نحو التحول الرقمي الكامل، لمنع حدوث تكدس داخل المقرات الحكومية، خلال الفترة الحالية الصعبة التي يمر بها العالم.

1 تجديد الإقامة مادة 20 للعمالة المنزلية
2 خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية في الكويت مادة 20
3 رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20

تجديد الإقامة مادة 20 للعمالة المنزلية

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن إدارة مراكز الخدمة في الكويت، قررت اقتصار خدمة تجديد الإقامة لحاملي المدة 20 عبر الأونلاين وموقع وزارة الداخلية، وأضافت “أن رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية في الكويت يعمل على مدار 24″، وأكدت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن تلك الخدمة الإلكترونية، تأتي في إطار سعي الحكومة الكويتية للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

خطوات تجديد الإقامة للعمالة المنزلية في الكويت مادة 20

  • أولى خطوات التجديد هو الذهاب إلى رابط تجديد الإقامة مادة 20 على موقع وزارة الداخلية.
  • رابط موقع وزارة الداخلية الكويتية على شبكة الإنترنت هو moi.gov.kw
  • في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية تختار أحدث الخدمات.
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  • تختار من أحدث الخدمات “الخدمات الإلكترونية للأفراد”.
  • تذهب إلى صفحة تسجيل الدخول على حسابك بموقع وزارة الداخلية، وهو يستخدم نفس رمز المستخدم وكلمة السر لحسابك على تطبيق الوزارة.
  • عند الدخول على حسابك تختار خدمة تجديد إقامة مادة 20.
  • تُدخل البيانات المطلوبة.
  • يتم الدفع إلكترونيًا عبر موقع الخدمة.
  • تنتهي الخطوات بإتمام التجديد رسميًا.

رابط تجديد الإقامة للعمالة المنزلية مادة 20

بعد تلك الخطوة الهامة من الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الداخلية، يتمكن المواطن الكويتي بكل سهولة وإلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت، تجديد إقامة الخدم مادة 20، في دقائق معدودة، عبر حسابه على موقع وزارة الداخلية، أو حسابه على تطبيق وزارة الداخلية الكويتية، وفي دقائق معدودة، رابط تجديد إقامة مادة 20 هو:
https://eres.moi.gov.kw/individual/ar/auth/login
هذا ويساعد التحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت، إلى الحصول على أفضل خدمة حكومية، في وقت قياسي، وبأقل مجهود يذكر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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