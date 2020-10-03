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رابط تجديد البطاقة المدنية أون لاين للكويتي وغير الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
طريقة تجديد البطاقة المدنية للكويتي أون لاين تجديد البطاقة المدنية للكويتي أون لاين

تجديد البطاقة المدنية في الكويت يتم الآن إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع المغلف الإلكتروني التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث تتم كل خطوات التجديد أون لاين بكل يسر وسهولة، رابط التجديد هو:
رابط تجديد البطاقة المدنية للكويتي وغير الكويتي أون لاين
بعد إتمام التجديد، يمكنك الاستعلام عبر الموقع عن جاهزية البطاقة، عندما تكون جاهزة تستلمها من خلال فروع هيئة المعلومات المدنية، وهي: فرع جنوب السرة، فرع الجهراء، فرع جنوب الصباحية الجديد محافظة الأحمدي، مع العلم أن فرع جنوب الصباحية يخدم سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير في معاملة استلام البطاقة المدنية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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