أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن خدمة تجديد جواز السفر السعودي أونلاين في الكويت، في خدمة الكترونية مميزة للمواطنين السعوديين المتواجدين في دولة الكويت الآن، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تجديد الجواز السعودي في الكويت إلكترونيًا من خلال موقع سفارة المملكة، كما نقدم لكم خطوات التجديد البسيطة، يذكر أن سفارة المملكة تُقدم كل المجهودات لخدمة المواطن السعودي.

رابط تجديد جواز السفر السعودي في الكويت أونلاين

تُقدم خدمة تجديد الجوازات للسعوديين في الخارج لمن انتهت صلاحية جوازاتهم، أو بسبب امتلاء صفحات الجواز، رابط تجديد جواز السفر السعودية بالكويت أونلاين هو:

https://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/serviceDetails.aspx?svc=120

عند الدخول على تلك الصفحة تختار طلب جديد، في الصفحة الثانية تختار الدولة، وتقرأ الشروط ومراحل تجديد الجواز، هذا ويتيح لك نفس الموقع الاستعلام عن طلب التجديد.