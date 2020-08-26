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رابط تجديد جواز السفر السعودي في الكويت أونلاين

بواسطة محمود عطا الله
تجديد جواز السفر السعودي الكويت أونلاين تجديد جواز السفر السعودي الكويت أونلاين

أعلنت السفارة السعودية في الكويت عن خدمة تجديد جواز السفر السعودي أونلاين في الكويت، في خدمة الكترونية مميزة للمواطنين السعوديين المتواجدين في دولة الكويت الآن، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تجديد الجواز السعودي في الكويت إلكترونيًا من خلال موقع سفارة المملكة، كما نقدم لكم خطوات التجديد البسيطة، يذكر أن سفارة المملكة تُقدم كل المجهودات لخدمة المواطن السعودي.

رابط تجديد جواز السفر السعودي في الكويت أونلاين

تُقدم خدمة تجديد الجوازات للسعوديين في الخارج لمن انتهت صلاحية جوازاتهم، أو بسبب امتلاء صفحات الجواز، رابط تجديد جواز السفر السعودية بالكويت أونلاين هو:
https://www.mofa.gov.sa/EServ/ServiceCatalog/Pages/serviceDetails.aspx?svc=120
عند الدخول على تلك الصفحة تختار طلب جديد، في الصفحة الثانية تختار الدولة، وتقرأ الشروط ومراحل تجديد الجواز، هذا ويتيح لك نفس الموقع الاستعلام عن طلب التجديد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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