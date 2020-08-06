رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية

تُقدم المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية الكويتية مجموعة من الخدمات الإلكترونية من ضمنها خدمة تجديد رخصة القيادة أونلاين عبر شبكة الإنترنت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت، وخطوات التجديد إلكترونيًا، حتى خطوة تسلم الرخصة الجديدة، ومع بداية شهر أغسطس 2020، دشنت وزارة الداخلية الكويتية رخصة القيادة الذكية الجديدة، والتي سوف تحل مكان الرخصة القديمة للسوق.

تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت

قامت وزارة الداخلية الكويتية بتدشين منصة الخدمات الإلكترونية ومنها تجديد رخصة الإقامة أونلاين إلكترونيًا لعدة أهداف، من تلك الأهداف: خدمة خطة الحكومة الكويتية نحو التحول الرقمي لتقديم كافة خدماتها للمواطنين والمقيمين، لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي في كافة مصالح وهيئات الدولة، ومنع حدث ازدحام داخل فروع مرور الكويت بكل المحافظات، وذلك حفاظًا على صحة الجميع من المراجعين والموظفين.

خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت

الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية moi.gov.kw

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

اختيار أيقونة الإدارة العامة للمرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية لرخص السوق أو رخص القيادة.

تظهر لك صفحة تسجيل الدخول، وتدخل بحسابك على موقع وزارة الداخلية الكويتية.

عند الدخول إلى حسابك تظهر لك رخصة القيادة الخاصة بك.

يجب أن تدفع كل المخالفات حتى تستطيع الحصول على خدمة تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت.

تختار أيقونة تجديد رخصة القيادة، ويُطلب منك صورة البطاقة المدنية والتوقيع.

إذا طلب منك النظام رفع صورة حديثة يجب أن تكون بخلفية زرقاء.

الخطوة التالية هي خطوة دفع رسوم تجديد رخصة القيادة.

تصلك رسالة بدفع الرسوم.

رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت

استلام رخصة القيادة الجديدة في الكويت، يتم عبر فروع ومقرات مرور الكويت، حيث يتم استلام الرخصة إلكترونيًا عبر ماكينات الرخص الذكية، كما تتوفر ماكينات صرف الرخص الجديدة في عدد من المجمعات التجارية ومنها الأفنيوز، رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت هو:

https://edl.moi.gov.kw/Login.aspx?ReturnUrl=%2f

أن يكون لك حساب على موقع وزارة الداخلية الكويتية شئ جيد، فهو يوفر لك الكثير من الوقت والجهد في حالة رغبتك في الحصول على أي من خدمات الوزارة الإلكترونية.

https://edl.moi.gov.kw/Login.aspx?ReturnUrl=%2f