أطلقت وزارة الداخلية الكويتية منصتها الإلكترونية والتي تُقدم الكثير من الخدمات أونلاين لكل المواطنين الكويتيين والمقيمين غير الكويتيين، ونقدم من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت، حيث تستطيع تجديد رخصتك في دقائق معدودة، وتستطيع الدفع أونلاين أيضًا على بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية بالكويت، حيث تتم كل الخطوات أونلاين وعن بُعد.

خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت

تبدأ خطوات تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت بالتوجه إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية وهو moi.gov.kw

تختار من الصفحة الرئيسية أحدث الخدمات.

ثم تختار خدمات رخص السير.

الخطوة التالية خطوة تسجيل الدخول على حسابك على موقع وزارة الداخلية، أو ببياناتك على حساب تطبيق وزارة الداخلية الكويتية.

عند الدخول على الحساب، تظهر لك الرخصة، تختار تجديد الرخصة.

تُدخل البيانات المطلوبة.

الدفع إلكترونيًا.

رسوم تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت تختلف بحسب نوع الرخصة.

رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت

بعد تجديد رخصة القيادة أونلاين، يمكنك استلام الرخصة الجديد من إحدى إدارات المرور، أو من خلال المجمعات التجارية التي تتوافر بها أجهزة صرف رخص القيادة، ورابط التجديد هو:

رابط تجديد رخصة القيادة أونلاين في الكويت

التحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت لاقى استحسان لدى كل المتواجدين في دولة الكويت لما له من مزايا عظيمة.