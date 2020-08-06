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رابط تحميل تطبيق مرور الكويت الجديد للأندرويد traffickw

بواسطة محمود عطا الله
رابط تحميل تطبيق مرور الكويت الجديد رابط تحميل تطبيق مرور الكويت الجديد

دشنت الإدارة العامة للمرور تطبيق مرور الكويت traffickw للأندرويد والأيفون لتقديم خدمة متميزة وعصرية لكل المواطنين والمقيمين في الدولة، ونقدم من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق مرور الكويت الجديد للأندرويد، كما نستعرض معكم خطوات التسجيل على التطبيق وهي يجب أن تكون سليمة لضمان تلقي الخدمات المميزة لهذا التطبيق المبهر، هذا ويتوجب على كل مواطن مُقيم تنزيل تطبيق traffickw للاستفادة من خدماته الكثيرة ومنها خدمة حجز مواعيد المرور.

1 خدمات تطبيق traffickw مرور الكويت الجديد
2 رابط تحميل تطبيق مرور الكويت الجديد للأندرويد traffickw

خدمات تطبيق traffickw مرور الكويت الجديد

يقدم تطبيق مرور الكويت للأندرويد والأيفون الجديد مجموعة متميزة من الخدمات الإلكترونية، بصورة عصرية وحديثة، ومن الخدمات التي يقدمها تطبيق traffickw على سبيل الذكر لا الحصر:
1- حجز موعد اختبار رخصة قيادة.
2- حجز موعد لترخيص المركبات.
3- تقديم طلبات ونماذج رخص القيادة.
4- التنبية بالمخالفات المرورية غير المباشرة.
5- إشعارات حالة الطريق أثناء السير.
6- خدمة دفع المخالفات.
7- خدمة تحديد أماكن إدارات المرور.

رابط تحميل تطبيق مرور الكويت الجديد للأندرويد traffickw

هذا ومن المرتقب أن يكون تطبيق ترافيك الكويت الجديد على كل موبايل وهاتف نقال بدولة الكويت، لما يقدمه من خدمات كثيرة، ونعيد التذكير بضرورة التسجيل الصحيح على التطبيق لتلقي واستقبال كل خدماته، رابط تحميل تطبيق مرور الكويت الجديد للأندرويد هو:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.traffic.android&hl=ar
خطوات التسجيل على تطبيق traffickw سهلة على الجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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