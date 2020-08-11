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رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت للحصول على البطاقة المدنية الرقمية

بواسطة محمود عطا الله
رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت

أعلنت حكومة الكويت رسميًا، ان البطاقة المدنية الرقمية المُفعلة عن طريق تطبيق هويتي مُعتد بها أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير، رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت، وذلك للحصول على البطاقة المدنية الرقمية، يذكر أن تطبيق هويتي الكويت، قد تم تدشينه رسميًا عبر هيئة المعلومات المدنية، وهي الجهة الرئيسية في الدولة المهتمة والموكل إليها أمور البطاقة المدنية للمواطن والمقيم.

1 تطبيق هويتي للأندرويد للحصول على البطاقة المدنية الرقمية الكويت
2 خطوات تحميل تطبيق هويتي للأندرويد وتفعيل البطاقة الرقمية
3 رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد

تطبيق هويتي للأندرويد للحصول على البطاقة المدنية الرقمية الكويت

من خلال تطبيق هويتي للأندرويد والأيفون يمكنك تفعيل البطاقة المدنية الرقمية، وهي بطاقة تقدم هوية صاحبها سواء مواطن أو مقيم، يجب أن يتم تفعيل البطاقة الرقمية لبطاقة أصلية سارية المفعول، خطوات التفعيل سهلة وبسيطة من خلال تطبيق هويتي المعتمد والرسمي، يحقق تفعيل البطاقة الرقمية كمستند رسمي نقلة كبيرة في عالم الخدمات الإلكترونية بدولة الكويت، في خطوة فريدة على مستوى الوطن العربي.

خطوات تحميل تطبيق هويتي للأندرويد وتفعيل البطاقة الرقمية

  • الذهاب إلى موقع رابط تنزيل تطبيق هويتي الكويت من هنا
  • تحميل البرنامج على هاتفك النقال.
  • اختيار أيقونة التسجيل عبر الهاتف الذكي.
  • إدخال البيانات الأساسية الخاصة بك.
  • التقط صورة شخصية واضحة وارفعها على التطبيق.
  • التفعيل عن طريق رمز التحقق على هاتفك.
  • إنشاء كلمة المرور.

رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد

أعلنت عدد من البنوك الكويتية أن البطاقة المدنية الرقمية الصادرة من تطبيق هويتي للأندرويد وأيفون معتد بها رسميًا، في خطوة هامة ضمن خطة تنفيذ قرارات الحكومة بخصوص تلك البطاقة، هذا وقد بدأ الكثير من الكويتيين داخل وخارج الدولة في تنزيل تطبيق هويتي وتفعيل البطاقة، رابط تحميل تطبيق هويتي للأندرويد الكويت هو:
https://play.google.com/store/apps/details?id=kw.gov.paci.PACIMobileID&hl=ar
بالطبع تطبيق هويتي مجاني للجميع في الكويت من المواطنين والمقيمين، وسهل الاستخدام، وعند تفعيل البطاقة يكون لديك باركود للتحقق من سلامة البيانات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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