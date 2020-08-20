رابط تحميل تطبيق وافي حجز موعد وزارة الشؤون الاجتماعية الكويت

مع بداية شهر يوليو 2020 قررت كل المؤسسات في الكويت فتح أبوابها للمراجعين ولكن بعد حجز موعد مُسبق، ونستعرض من خلال هذا التقرير نظام حجز مواعيد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت عن طريق تطبيق وافي للأندرويد والأيفون، وهو تطبيق مميز سهل الاستخدام ويقدم الكثير من الخدمات،

تحميل تطبيق وافي للأندرويد حجز مواعيد الشؤون الاجتماعية الكويت

يهدف نظام حجز المواعيد إلى الحفاظ على الجميع خلال الظروف الصعبة التي يمر بها الكويت والعالم، حيث يمنع الحجز عبر تطبيق وافي الكويت حدوث أي ازدحامات داخل إدارات وزارة الشؤون، كما يحقق فاعلية في تقديم الخدمات الحكومية من خلال تقليل مدة بقاء العميل داخل الجهة الحكومية.

رابط تحميل تطبيق وافي لحجز مواعيد الشؤون الاجتماعية بالكويت

تطبيق وافي حجز موعد يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، الواجهة الرئيسية تُقدم خدمات البرنامج، ومنها حجز موعد الشؤون أو إلغاء موعد، كما يقدم التطبيق أماكن فروع وزارة الشؤون الاجتماعية في كل مناطق ومحافظات الكويت، حجز الموعد من خلال إدخال البيانات المطلوبة، رابط تطبيق وافي للأندرويد حجز موعد الشؤون الاجتماعية هو:

https://play.google.com/store/apps/details?id=kw.gov.mosa.wafi&hl=ar

عند اختيار الموعد، تصلك رسالة تأكيد الحجز، وباركود الشؤون الاجتماعية، يجب أن تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية عند زيارة الإدارة التي ترغب في مراجعتها.