رابط تحميل تطبيق وزارة الداخلية الكويتية للأندرويد

دشنت وزارة الداخلية الكويتية تطبيقها الرئيسي المميز لهواتف الأندرويد والأيفون لخدمة كل المواطنين الكويتيين والمقيمين غير الكويتيين في الدولة، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق وزارة الداخلية للأندرويد وخطوات التسجيل على تطبيق MOI Kuwait تلك الخطوة الهامة، حي يجب على الجميع التسجيل للحصول على كافة خدمات التطبيق، الحساب التي سجلت به على التطبيق، تستطيع الدخول من خلاله على موقع وزارة الداخلية الكويتية على الإنترنت.

خدمات تطبيق وزارة الداخلية الكويت

بعد تنزيل تطبيق وزارة الداخلية الكويتية على هاتفك النقال، وبعد تسجيل وإنشاء حساب عليه، يمكنك الحصول على الكثير من الخدمات، منها تطبيق وزارة الداخلية المرور يقدم الكثير من خدمات المرور أونلاين، ومنها خدمة تجديد رخصة القيادة ومعرفة المخالفات وغيرها من الإشعارات، ومن خلال التطبيق يمكنك تجديد الإقامة للمواطن والمقيم، كما يقدم تطبيق الداخلية خدمة ساعدوني، إلى جانب خدمة الإشعارات.

رابط تحميل تطبيق وزارة الداخلية الكويت

يتوفر التطبيق المتميز لأنظمة التشغيل الأندرويد والأيفون، والتطبيق سهل الاستخدام، وقد لاقى هذا التطبيق صدى جيد وممتاز لدى الجميع وهو الآن متواجد على أغلب هواتف المتواجدين في دولة الكويت، رابط تحميل تطبيق وزارة الداخلية الكويت للاندرويد هو:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.MoIKuwait&hl=ar

بيانات المسجلين على التطبيق محمية بشكل قوي وهي آمنة، ويقدم التطبيق خدمة الأخبار وخدمة الإجابة عن الأسئلة الشائعة.