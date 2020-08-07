رابط تخفيض قسط القرض الحسن للمتقاعدين في الكويت – قرض سبعة معاشات مقدمة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمتقاعد الحاصل على القرض الحسن (7 معاشات مقدمة) إعادة تسوية القسط أونلاين ودون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة، ونقدم من خلال هذا التقرير رابط تخفيض قسط القرض الحسن، وطريقة وخطوات تقديم طلب إعادة التسوية لقرض 7 معاشات مقدمة، يذكر أن نظام تقديم طلبات تخفيض القسط، يبدأ رسميًا، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020 الجاري، ويتم تقديم الطلب واعتماده إلكترونيًا 100%.

رابط تخفيض قسط القرض الحسن للمتقاعدين في الكويت

طلب تخفيض قسط القرض الحسن بالكويت يمنح المتقاعد تخفيض قسطه من 25% وهو النظام الجديد، ليصبح القسط 15% من صافي المعاش للمتقاعد، في خطوة هامة لتحسين دخل المتقاعدين، يذكر أن قرض سبعة معاشات مقدمة يحصل عليه المتقاعد مرة واحدة في الحياة، ويمكن تقسيمه على مرتين في الحياة، رابط طلب تخفيض قسط القرض الحسن الكويت هو:

https://eservice.pifss.gov.kw/default.aspx?ReturnUrl=%2f

تبدأ خطوات تقديم طلب تخفيض قسط القرض الحسن بدخول المتقاعد على صفحته بموقع التأمينات الكويتية، الدخول بالرقم المدني، ثم اختيار أيقونة طلب إعادة تسوية قسط 15%، واستكمال باقي الخطوات البسيطة.

تطبيق ذخر لتقديم طلب تخفيض قسط القرض الحسن

تطبيق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت “تطبيق ذخر”، يُقدم هو الآخر خدمة تقديم طلب تخفيض قسط القرض الحسن إلى 15%، ويتك تقديم الطلب عن طريق دخول المتقاعد على حسابه بالتطبيق، ونعيد التأكيد بأن نظام إعادة تسوية القساط، يبدأ من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.