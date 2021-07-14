رابط تذاكر سينما البحرين.. طريقة التسجيل عبر fox cinema والحجز أونلاين

نوضح الخطوات المطلوبة لحجز تذاكر سينما البحرين، ويمكن مشاهدة الافلام السينمائية التي تقوم بالحجز لها في سينما سيتي سنتر البحرين او فوكس سينما مجمع الأفنيوز، تتمثل الخطوة الأولي في حجز تذاكر سينما البحرين أونلاين بالذهاب لموقع فوكس سينما وإختيار جهة السينما وعنوان الفيلم.

تعتبر الخطوة الثانية لحجز تذاكر سينما البحرين، إختيار وقت عرض الفيلم، ثم اختيار مقعدك في دور السينما، ولكامل تفاصيل الحجز يمكن تطبيق طريقة الحجز من خلال الآتي:

طريقة حجز تذاكر سينما البحرين

بمجرد اختيار السينما التي تقوم بعرض الفيلم الذي تختاره من خلال رابط موقع https://bhr.voxcinemas.com سيتعين عليك تحديد اوقات العرض التي تريد بها مشاهدة الفيلم في صالة السينما.

ثم اختيار المقاعدة الشاغرة في قاعة السينما وبعدها الضغط على ايقونة “تأكيد المقاعد” في اسفل الصفحة

ستظهر كافة تفاصيل حجز الفيلم بما في ذلك السعر الاساسي له مع اضافة ضريبة القيمة المضافة

بعد ذلك يجب إتمام عملية الدفع بإستخدام بطاقات الفيزا او الماستر كارد

تاكد من إدخال رقم البطاقة بشكل صحيح يشمل تاريخ انتهاء البطاقة ورقم CVV

الضغط على حقل “أكمل الشراء”

رابط حجز تذاكر السينما

قمنا بنشر شروحات الحصول على تذاكر السينما عبر رابط موقع فوكس سينما لحجز تذاكر سينما البحرين وهو https://bhr.voxcinemas.com،، للتمكن من الحجز الكترونيا والاحتفاظ بكود الحجر وكامل تفاصيله للتمتع بمشاهدة باقات متجددة ومختلف من الافلام الاجنبية والعربية وافلام ديزني والرسوم المتحركة التي تعرض في دور السينما.

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