رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2022/2021 في الكويت e.paaet.edu.kw

بواسطة محمود عطا الله
تسجيل التطبيقي للمستجدين بالخطوات تسجيل التطبيقي للمستجدين بالخطوات

فتحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت باب تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022/2021 من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث نستعرض من خلال رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021 خلال الفترة الحالية، كما نستعرض خطوات التقديم لكليات ومعاهد التطبيقي بالكويت، وبعض الشروط التي أعلنت عنها هيئة التطبيقي بخصوص القبول في مؤسساتها التعليمية المتنوعة.

1 خطوات التقديم في التطبيقي 2021
2 رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2022/2021

خطوات التقديم في التطبيقي 2021

  • أول خطوة للتقديم لإحدى كليات أو معاهد التطبيقي في الكويت هو الذهاب للموقع الإلكتروني للهيئة.
  • رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021 هو من هنا.
  • من الصفحة الرئيسية تختار “القبول” من القائمة الجانبية، ثم تختار “إرشادات القبول”.
  • ثم تختار التقديم، ثم تختار تقديم الطلب.
  • ثم تظهر لك الإرشادات، يجب قراءة كل البنود جيدًا.
  • تقوم بتسجيل الدخول.
  • تختار طلب جديد.
  • ثم تضع البيانات المطلوبة.
  • يجب أن يتم إدخال بيانات صحيحة.
  • بعد ذلك تقوم باختيار الرغبات.
  • تقوم بطباعة الاستمارة.

رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2022/2021

بدأ تلقي طلبات التقديم في كليات ومعاهد التطبيقي من يوم 7 يوليو 2021 على أن تنتهي فترة التقديم الأولى يوم 19 يوليو، وتبدأ فترة التقديم الثانية من يوم 23 يوليو حتى يوم 29 يوليو 2021، هذا ورابط تقديم التطبيقي للمستجدين في الكويت هو:
https://e.paaet.edu.kw/AR/Guides/Pages/default.aspx
يجب أن تختار كل الرغبات المتاحة، حتى تتمكن من الحصول على مقعد بالتطبيقي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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