رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2022/2021 في الكويت e.paaet.edu.kw

فتحت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت باب تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022/2021 من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حيث نستعرض من خلال رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021 خلال الفترة الحالية، كما نستعرض خطوات التقديم لكليات ومعاهد التطبيقي بالكويت، وبعض الشروط التي أعلنت عنها هيئة التطبيقي بخصوص القبول في مؤسساتها التعليمية المتنوعة.

خطوات التقديم في التطبيقي 2021

أول خطوة للتقديم لإحدى كليات أو معاهد التطبيقي في الكويت هو الذهاب للموقع الإلكتروني للهيئة.

رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2021 هو من هنا .

. من الصفحة الرئيسية تختار “القبول” من القائمة الجانبية، ثم تختار “إرشادات القبول”.

ثم تختار التقديم، ثم تختار تقديم الطلب.

ثم تظهر لك الإرشادات، يجب قراءة كل البنود جيدًا.

تقوم بتسجيل الدخول.

تختار طلب جديد.

ثم تضع البيانات المطلوبة.

يجب أن يتم إدخال بيانات صحيحة.

بعد ذلك تقوم باختيار الرغبات.

تقوم بطباعة الاستمارة.

رابط تسجيل التطبيقي للمستجدين 2022/2021

بدأ تلقي طلبات التقديم في كليات ومعاهد التطبيقي من يوم 7 يوليو 2021 على أن تنتهي فترة التقديم الأولى يوم 19 يوليو، وتبدأ فترة التقديم الثانية من يوم 23 يوليو حتى يوم 29 يوليو 2021، هذا ورابط تقديم التطبيقي للمستجدين في الكويت هو:

https://e.paaet.edu.kw/AR/Guides/Pages/default.aspx

يجب أن تختار كل الرغبات المتاحة، حتى تتمكن من الحصول على مقعد بالتطبيقي.