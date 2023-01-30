رابط تسجيل الحج 2023 الكويت.. تعرف على موقع التقديم الذي دشنته وزارة الأوقاف
تواصل وزارة الأوقاف بالكويت استقبال طلبات الراغبين في الحج أونلاين عبر الموقع الرسمي الذي دشنته الوزارة للتسجيل المركزي للحجاج الكويتيين والمقيمين، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط تسجيل الحج 2023 في الكويت أونلاين، كما نُقدم لكم كافة التفاصيل والمواعيد، وكل ما أعلنت عنه الأوقاف بخصوص حملات الحج الكويتية هذا العام، هذا وتعمل الكويت دائمًا على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، إلى جانب ذلك تحرص أن تكون أسعار الحملات مناسبة.
رابط تسجيل الحج 2023 في الكويت
- الفئة المستهدفة للتقديم على رابط تسجيل الحج 2023 في الكويت هي المواطنين الكويتيين والمقيمين.
- بخصوص فئة غير محددي الجنسية (البدون) قالت وزارة الأوقاف أنه سوف يتم تدشين منصة مخصصة لحج البدون ولكن بعد الحصول على موافقة السلطات السعودية.
- أولوية الحصول على فرصة الحج لهذا العام سوف تكون للمواطن الكويتي ومن لم يسبق له الحج
- مواعيد التسجيل للحج من 29 يناير حتى 28 فبراير 2023.
- سيتم الفرز والكشف عن أسماء الفائزين بالحج بعد نهاية فترة التسجيل.
- الفائزين في الحج بالكويت سوف يقوموا بعد ذلك باختيار حملة الحج المناسبة لهم.
- رابط التسجيل هو: https://hajj-register.awqaf.gov.kw/
- حصة الكويت في الحج لهذا العام 8 آلاف حاج.
- مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع بأداء المناسك هذا العام.