رابط تسجيل الحج 2023 الكويت.. تعرف على موقع التقديم الذي دشنته وزارة الأوقاف

تواصل وزارة الأوقاف بالكويت استقبال طلبات الراغبين في الحج أونلاين عبر الموقع الرسمي الذي دشنته الوزارة للتسجيل المركزي للحجاج الكويتيين والمقيمين، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط تسجيل الحج 2023 في الكويت أونلاين، كما نُقدم لكم كافة التفاصيل والمواعيد، وكل ما أعلنت عنه الأوقاف بخصوص حملات الحج الكويتية هذا العام، هذا وتعمل الكويت دائمًا على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، إلى جانب ذلك تحرص أن تكون أسعار الحملات مناسبة.

رابط تسجيل الحج 2023 في الكويت