رابط تسجيل الحج 2026 سلطنة عمان hajj.om عبر النظام الالكتروني

مع اقتراب موسم الحج لعام 1447 هـ / 2026 م، يترقب المواطنون والمقيمون في سلطنة عمان فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج عبر النظام الإلكتروني الرسمي hajj.om يعد النظام الإلكتروني للحج في سلطنة عمان البوابة الرسمية التي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لخدمة الراغبين بأداء فريضة الحج ويتيح النظام تقديم الطلبات، متابعة حالتها، اختيار شركات الحج، واختيار المرافقين، إلى جانب إصدار الشهادات اللازمة أو تعديل الطلبات عند الحاجة.

شروط التسجيل في الحج

لكي يقبل طلبك في النظام الإلكتروني للحج، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم بعمر لا يقل عن 18 سنة.

بطاقة شخصية سارية المفعول حيث يعتمد التسجيل على الرقم المدني في البطاقة الشخصية، ويشترط أن تكون سارية المفعول.

رقم هاتف محمول شخصي يستخدم لاستلام الرسائل النصية المتعلقة بحالة الطلب أو التنبيهات الأخرى.

اختيار مرافق إذا لزم الأمر للنساء أو ذوي الإعاقة البصرية أو الحركية، يمكن اختيار مرافق أو محرم من المسجلين مسبقًا في النظام.

الشفافية وحظر التدخل الخارجي لأنه يمنع على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين لضمان حرية الاختيار والمصداقية.

يتم إعلان المرشحين المقبولين على دفعات وفق جدول محدد يتم الإعلان عنه من قبل الوزارة، وتخصص حصص مختلفة لفئات المستحقين مثل الضمان الاجتماعي أو كبار السن، وترسل الرسائل النصية للمقبولين وفقاً للجدول الزمني.

رابط التسجيل hajj.om

إليك الخطوات العملية للتسجيل في الحج 2026 https://hajj.om/ والمتابعة.

الدخول إلى رابط نظام الإلكتروني للتسجيل في حج 2026 عمان hajj.om

إدخال البيانات المطلوبة بدقة: الاسم، الرقم المدني، معلومات البطاقة الشخصية، رقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.

في حال كانت المتقدمة امرأة أو بحاجة إلى مرافق، يتم اختيار المرافق المناسب من المسجلين مسبق.

التأكيد على دقة المعلومات وإرسال الطلب إلكتروني.

متابعة حالة الطلب عبر صفحة “متابعة الطلب” داخل النظام.

ثم انتظار رسالة تأكيد التسجيل عبر الهاتف وعند قبول الطلب، يتم اختيار شركة الحج واستكمال الإجراءات المالية والتنظيمية.

نصائح مهمة لضمان قبول الطلب

أدخل بياناتك بدقة لأن أي خطأ قد يؤدي إلى رفض الطلب.

استخدم رقم هاتف فعال للتواصل واستقبال الرسائل النصية.

قدم طلبك في وقت مبكر لتجنب الضغط على النظام.

تابع الرسائل والإشعارات بانتظام لمعرفة حالة طلبك أو أي تحديثات جديدة.

احتفظ برقم المعاملة أو نسخة من الطلب لمتابعة الإجراءات.

يسهل النظام الإلكتروني للحج hajj.om في سلطنة عمان عملية التسجيل ويعزز الشفافية، مما يتيح للجميع فرصة متكافئة للتقدم واختيار أداء فريضة الحج، باتباع الشروط والمواعيد والخطوات الموضحة أعلاه، يمكنك التقدم بثقة وسهولة لأداء الركن الخامس من الإسلام في عام 2026.