رابط تسجيل حضور مواعيد وزارة العمل البحرين mlsd.gov.bh

تعتبر تقنية الحضور الالكتروني من الأنظمة الحديثة التي تستخدم في عملية الترشيح للوظائف حيث تتيح للمتقدمين على الوظائف تسجيل حضورهم في المواعيد المقررة لهم بسهولة ودقة، في مملكة البحرين، لذلك يساعد هذا النظام على تسهيل إجراءات صرف بدل التعطل بالنسبة إلى العاطلين.

خدمة سجل الحضور والمواعيد

يساعد هذا النظام إلى تحسين إدارة الحضور وتقليل الأخطاء الإدارية، كما يوفر الوقت والجهد المبذولين في تسجيل الحضور يدوياً، حيث يمكن للعاطلين والباحثين عن عمل في الإطلاع على سجلات الحضور وتحديث البيانات من خلال النظام الالكتروني عبر خاصية تسجيل الباحثين عن عمل وتحديث البيانات.

طريقة تسجيل حضور مواعيد وزارة العمل البحرين

يمكن استخدام خدمة سجل الحضور والمواعيد للباحثين عن عمل في البحرين عن طريق إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة العمل البحرينية على الرابط التالي https://www.mlsd.gov.bh

اختر قسم سجل الحضور والمواعيد التي تصل اليها من قائمة خدمات التوظيف والتدريب ضمن الخدمات الإلكترونية

أنقر عل أيقونة ابدأ الخدمة الالكترونية

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق بيانات نظام المفتاح الالكتروني

بعد التسجيل، ستظهر لك الشاشة الرئيسية لحسابك، حيث يجب عليك النقر على سجل الحضور والمواعيد من قائمة خدمات الباحث عن عمل اعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع.

يمكنك بسهولة الاطلاع على أرشفة بيانات الحضور حيث أذا تم الالتزام بالموعد يظهر عبارة حضر، وفي المقابل، إذا لم يلتزم المتقدم للعمل بحضوره الموعد ستظهر عبارة لم يحضر،

ملاحظة لكي يتم الإستفادة من تسجيل الحضور والمواعيد عبر موقع وزارة العمل في البحرين ينبغي أن تكون مسجل كباحث عن عمل في النظام الإلكتروني للتوظيف وأن لديك كلمة مرور صالحة لتتمكن من تسجيل الحضور الإلكتروني.