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رابط تسجيل طلب عودة أو الالتحاق بدورة إعادة الخدمة قوة الشرطة بوزارة الخارجية الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
رابط التسجيل في العودة والالتحاق بدورة الشرطة الكويتية رابط التسجيل في العودة والالتحاق بدورة الشرطة الكويتية

في خبر عاجل، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن فتح باب التسجيل في طلبات الالتحاق بدورة إعادة الخدمة لأعضاء قوة الشرطة بالكويت، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط طلب العودة والالتحاق بدورة إعادة الخدمة قوة شرطة الكويت، حيث تم تدشين هذا الرابط بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة لنظم المعلومات، وجاءت خطوة التقديم لوزارة الداخلية أون لاين، ليوفر على الراغبين في الالتحاق بقوة الشرطة الوقت والمجهود، ودون الحاجة لمراجعة الإدارة.

1 خطوات التسجيل طلب عودة أو الالتحاق بقوة الشرطة بوزارة الداخلية
2 رابط طلب العودة أو الالتحاق بدورة قوة الشرطة

خطوات التسجيل طلب عودة أو الالتحاق بقوة الشرطة بوزارة الداخلية

  • الدخول على موقع وزارة الداخلية الكويتية.
  • اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
  • اختيار الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة.
  • اختيار طلب عودة التحاق بوزارة الداخلية الكويت.
  • تقوم بكتابة البيانات المطلوبة في طلب دورة الإنعاش بوزارة الداخلية.
  • يجب أن تكون البيانات صحيحة حتى يتم قبول الطلب.

رابط طلب العودة أو الالتحاق بدورة قوة الشرطة

من البيانات المطلوبة على رابط العودة أو الإلتحاق بدورة قوة الشرطة تحديد الهوية الشخصية سواء كنت كويتي أو من أبناء الكويتيات، ثم اختيار نوعية الخدمة السابقة لك من الداخلية أو الجيش أو الحرس الوطني أو حرس مجلس الأمة، ثم الرقم المدني والرقم المدني للأب، رابط تسجيل طلب العودة للشرطة الكويتية هو: https://eservices5.moi.gov.kw/MOI_Reinstate.nsf/InitReinstReq?OpenForm&LangID=1
هذا وقد أكدت وزارة الداخلية، أنه لن يتم قبول الطلبات التي تحتوي على بيانات غير صحيحة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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