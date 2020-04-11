رابط نظام تصاريح التنقل بين المناطق في السعودية خلال منع التجول

رابط تصاريح التنقل بين المناطق في السعودية هو أهم ما يبحث عنه الكثيرين في المملكة ولديهم سبب هام يدفعهم للسفر والتنقل بين المدن السعودية خلال فترة منع التجول المفروضة على مناطق المملكة خلال الفترة الحالية التي يمر بها العالم، دشنت موقع الحصول على تصاريح التنقل مديرية الأمن العام بالمملكة، وهي من تُشرف على طلبات تصريح التنقل المُقدمة من المواطنين والمقيمين، وتحديد المستحقين للتصريح.

رد الأمن العام على طلب تصريح التنقل بين المناطق خلال فترة منع التجول يكون سريعًا، ويكون بالقبول وإصدار التصريح إذا كان السبب يستحق التصريح للسفر بين المدن السعودية، وإما بالرفض في حال السبب المذكور في طلب استخراج تصريح التنقل لا يستحق الموافقة، أو إن المستندات المرفوعة لا تكفي لإثبات سبب طلب التصريح، هذا ويشهد الموقع إقبال كبير من المواطنين والمقيمين بكافة مناطق المملكة.

رابط تصاريح التنقل بين المناطق بالمملكة

بداية التسجيل على رابط تصاريح التنقل بين المناطق يكون عبر رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال للمواطن، بينما المقيم يقوم بالتسجيل عبر رقم سجل الإقامة ورقم الهاتف، حيث يُرسل الأمن العام رسالة تحقق لاستكمال طلب استخراج التصريح، بعدها تذكر سبب طلب التصريح وترفع المستندات الدالة، رابط الموقع هو:

https://tanaqul.ecloud.sa/login

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

هذا ويساعد الحصول على تصريح التنقل الكثيرين في قضاء أعمالهم أو العودة إلى مدن أسرهم.

من مقالات الكاتب: