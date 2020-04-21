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رابط تصاريح التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات بالمملكة أثناء فترة منع التجول tanaqul.ecloud.sa

بواسطة محمود عطا الله
رابط تصاريح التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات والمناطق رابط تصاريح التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات والمناطق

أعلن الأمن العام السعودي عن تقديم خدمة نظام تصاريح التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات وبين الأحياء في المملكة للحالات الطارئة والاستثنائية، رابط تصاريح التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات هو نفسه رابط التنقل بين المناطق الذي تم تدشينه بداية هذا الشهر مع قيام الدولة، بتفعيل منع التجول، حيث تم إضافة الخدمات الجديدة على المنصة، هذا ويجب على المُتقدم بطلب تصريح التنقل، أن يمتلك سبب هام طارئ واستثنائي، لكي تتم الموافقة على طلبه من المختصين.

من يحق له تقديم طلب الحصول على تصريح التنقل؟

التقدم بطلب عبر رابط تصاريح التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات وبين المناطق والأحياء يحق لكل مواطن وكل مقيم بصورة شرعية بالمملكة، حيث يتم كتابة وتقديم الطلب إلكترونيًا وعن بُعد عن طريق موقع التنقل، وبالطبع، تلك خدمة متميزة، تقدمها المملكة خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها كل العالم، وخطوات تسجيل وتقديم طلب التنقل سهلة وبسيطة.

رابط تصاريح التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات

تبدأ خطوات تقديم طلب التنقل بالسعودية خلال فترة منع التجول بكتابة رقم الهوية الوطنية للمواطن ورقم الإقامة للمقيم، ورقم الهاتف الجوال، يتم إرسال رسالة تحقق على هاتفك، وعند إدخالها بالموقع، تبدأ في كتابة الطلب، وسبب التنقل، وترفع المستندات الدالة على ذلك، رابط تصاريح التنقل بين المناطق هو:
tanaqul.ecloud.sa
بعد ذلك يقوم المختصون بالرد على الطلب بالموافقة أو بالرفض.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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