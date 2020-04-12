رابط تصاريح التنقل لملاك المزارع ومربي المواشي خلال فترة منع التجول.. موقع وزارة البيئة السعودية

ننشر رابط تصاريح التنقل لملاك المزارع ومربي وملاك المواشي في بعض مدن ومناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومن خلال رابط تصاريح التنقل بين المناطق لملاك المزارع والمواشي والنحالين سيتمكن هؤلاء من الحصول على تصريح أسبوعي، حيث يتم التجديد كل أسبوع لهذا التصريح، وكل الخطوات تتم إلكترونيًا من خلال موقع وزارة البيئة، قرار الوزارة خطوة هامة واستجابة سريعة لتلك الفئة المُنتجة والتي ترغب في أداء أعمالها خلال فترة منع التجول.

لمن تصدر تصاريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين؟

حاليًا، يوفر رابط تصاريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين في السعودية للمناطق التي تشهد منع تجول كامل لمدة 24 ساعة يوميًا، بينما المناطق التي تشهد منع تجول جزئي، على تلك الفئة التنقل خلال فترة السماح بالتجول يوميًا، والمناطق التي يحق لها استخراج تصريح التنقل للمزارعين وملاك المزارع والمواشي هي: مدينة الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، مدينة تبوك، مدينة الهفوف، محافظات الظهران وجدة، الطائف، القطيف، الخبر.

رابط تصاريح التنقل لملاك المزارع والمواشي

عند زيارتك رابط استخراج تصاريح التنقل لملاك المزارع والمواشي والنحالين، يجب أن تسجل عدد من بياناتك في الطلب وهي، رقم الهوية الوطنية، ورقم الهاتف الجوال، وعنوان السكن، عنوان المزرعة، وإدخال رقم السجل الزراعي لملاك المزارع، أو رقم بطاقة المربي لملاك المواشي، أو بطاقة النحال لفئة النحالين، ويقوم المختصون في وزارة البيئة بدراسة الطلب والرد عليه، رابط الموقع هو:

https://tasreeh.mewa.gov.sa/TPDC/default.aspx

تصريح التنقل لملاك المزارع ومربي المواشي ساري لمدة أسبوع.

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