رابط تطبيق الحصن الإماراتي ALHOSN UAE

ننشر رابط تطبيق الحصن الإماراتي الذي تم تدشينه رسميًا من القطاع الصحي في دولة الإمارات متمثلا في وزارة الصحة ووقاية المجمع و هيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة بأبوظبي، تطبيق الحصن يعتبر نتاج مجهود كبير ومستمر خلال الفترة الماضية، وذلك لتحقيق سلامة كافة المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو هدف الدولة الأساسي خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها كل العالم.

تطبيق الحصن الإماراتي

يعتبر تطبيق الحصن الإماراتي خطوة عصرية وحديثة لحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم، حيث يحتوي التطبيق الجديد ALHOSN على تقنيات حديثة، تقدم تنبيهات للمواطنين والمقيمين والجهات الصحية في حال اقترابهم من أشخاص مصابين، كما يساعد هذا التطبيق في تحديد الأشخاص الذين يتوجب إجراء فحص طبي لهم، التطبيق يقدم مميزات كثيرة وخدمات متميزة ومفيدة جدًا وعصرية.

رابط تطبيق الحصن الإماراتي

واجهة alhosn app سهلة الاستخدام ومتميزة، حيث يستطيع الجميع استخدام تطبيق الحصن بكل سهولة بعد تنزيله على الهاتف الذكي، من المرتقب أن يقوم بتحميل برنامج الحصن بالإمارات الكثيرين، حيث يرغب الجميع في تخطي الفترة الصعبة الحالية إلى مستقبل أفضل، رابط تطبيق الحصن هو:

https://play.google.com/store/apps/details?id=doh.health.shield

مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.