Take a fresh look at your lifestyle.


رابط تطبيق الحصن الإماراتي ALHOSN UAE

بواسطة محمود عطا الله
رابط تطبيق الحصن الإماراتي رابط تطبيق الحصن الإماراتي

ننشر رابط تطبيق الحصن الإماراتي الذي تم تدشينه رسميًا من القطاع الصحي في دولة الإمارات متمثلا في وزارة الصحة ووقاية المجمع و هيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة بأبوظبي، تطبيق الحصن يعتبر نتاج مجهود كبير ومستمر خلال الفترة الماضية، وذلك لتحقيق سلامة كافة المواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو هدف الدولة الأساسي خلال الفترة الصعبة الحالية التي يمر بها كل العالم.

تطبيق الحصن الإماراتي

يعتبر تطبيق الحصن الإماراتي خطوة عصرية وحديثة لحماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على صحتهم، حيث يحتوي التطبيق الجديد ALHOSN على تقنيات حديثة، تقدم تنبيهات للمواطنين والمقيمين والجهات الصحية في حال اقترابهم من أشخاص مصابين، كما يساعد هذا التطبيق في تحديد الأشخاص الذين يتوجب إجراء فحص طبي لهم، التطبيق يقدم مميزات كثيرة وخدمات متميزة ومفيدة جدًا وعصرية.

رابط تطبيق الحصن الإماراتي

واجهة alhosn app سهلة الاستخدام ومتميزة، حيث يستطيع الجميع استخدام تطبيق الحصن بكل سهولة بعد تنزيله على الهاتف الذكي، من المرتقب أن يقوم بتحميل برنامج الحصن بالإمارات الكثيرين، حيث يرغب الجميع في تخطي الفترة الصعبة الحالية إلى مستقبل أفضل، رابط تطبيق الحصن هو:
https://play.google.com/store/apps/details?id=doh.health.shield
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

ماهي الدابة القادمة إليكم! تجادل الناس وتكلمهم ومعها عصا موسى!

أخبار العالم

رابط حجز مواعيد الجمعيات بالكويت moci.shop

أخبار العالم

رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية وأسواق الخضار والفاكهة الفرضة في الكويت والحصول…

أخبار العالم

رابط استخراج تصاريح التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات بالمملكة أثناء فترة منع التجول…

أخبار العالم

تردد قناة إم بي سي mbc 3 الجديد 2020 لمشاهدة جميع برامج الأطفال الكرتون وأفلام الأنمي

أخبار العالم

جدول مواعيد أيام الإجازات الرسمية في سلطنة عُمان

أخبار العالم

رسميًا روسيا تعلن استخدام هذا الدواء لمعالجة مصابي فيروس كورونا

أخبار العالم

2600 حالة وفاة في 24 ساعة فقط.. أمريكا تسجل رقماً قياسياً جديد في وفيات كورونا

أخبار العالم

مرصد المجمعة يُحدد تاريخ بداية رمضان في السعودية فلكيًا

أخبار العالم

رابط الحصول على تصريح التنقل بين المناطق أثناء فترة منع التجول Tanaqul


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.