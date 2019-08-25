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رابط تطبيق انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة 2019

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
رابط تطبيق انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة 2019

نقدم رابط التطبيق الذكي لانتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة 2019 حيث تم اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري، صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي أكد على الأهمية الكبيرة لدور المجلس الإستشاري بإمارة الشارقة، حيث تمنى التوفيق لكل أبناء وبنات الشارقة في اختيار أعضاء المجلس الجديد، مؤكدا أن المجلس مسؤول مسؤولية كاملة عن القوانين التي تحكم وتنظم المجتمع في الشارقة، كما أنه مسؤول عن أي قرارات تصدر من البلديات والمجلس التنفيذي برسوم على الخدمات.

رابط تطبيق انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة 2019

ستتابع كل خطوات ومواعيد انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة عبر التطبيق الذكي للمجلس المتواجد على متجر جوجل بلاي  أو متجر app store، ونقدم لكم الان رابط التطبيق الذكي للتسجيل في انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة، ومتابعة كل الخطوات التالية لذلك.
رابط تطبيق انتخابات المجلس الاستشاري
ويبدأ التسجيل لأعضاء الهيئة الانتخابية بالشارقة من يوم 1 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2019 عبر التطبيق الذكي، شروط التسجيل أن لا يقل العمر عن 21 سنة، وأن يكون من مواطني الدولة وحاملا لقيد إمارة الشارقة.

تسجيل المرشحين سيكون من يوم 20-22 أكتوبر 2019 القادم ولمدة ثلاثة أيام من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، موعد انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة سيكون على مدار 4 أيام من 20 حتى 23 نوفمبر 2019، على أن يتم نشر النتائج الأولية للانتخابات يوم 24 نوفمبر 2019.

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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