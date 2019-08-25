نقدم رابط التطبيق الذكي لانتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة 2019 حيث تم اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري، صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي أكد على الأهمية الكبيرة لدور المجلس الإستشاري بإمارة الشارقة، حيث تمنى التوفيق لكل أبناء وبنات الشارقة في اختيار أعضاء المجلس الجديد، مؤكدا أن المجلس مسؤول مسؤولية كاملة عن القوانين التي تحكم وتنظم المجتمع في الشارقة، كما أنه مسؤول عن أي قرارات تصدر من البلديات والمجلس التنفيذي برسوم على الخدمات.

رابط تطبيق انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة 2019

ستتابع كل خطوات ومواعيد انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة عبر التطبيق الذكي للمجلس المتواجد على متجر جوجل بلاي أو متجر app store، ونقدم لكم الان رابط التطبيق الذكي للتسجيل في انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة، ومتابعة كل الخطوات التالية لذلك.

رابط تطبيق انتخابات المجلس الاستشاري

ويبدأ التسجيل لأعضاء الهيئة الانتخابية بالشارقة من يوم 1 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2019 عبر التطبيق الذكي، شروط التسجيل أن لا يقل العمر عن 21 سنة، وأن يكون من مواطني الدولة وحاملا لقيد إمارة الشارقة.

تسجيل المرشحين سيكون من يوم 20-22 أكتوبر 2019 القادم ولمدة ثلاثة أيام من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، موعد انتخابات المجلس الاستشاري بالشارقة سيكون على مدار 4 أيام من 20 حتى 23 نوفمبر 2019، على أن يتم نشر النتائج الأولية للانتخابات يوم 24 نوفمبر 2019.