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رابط تطبيق كويت مسافر لكل المسافرين من وإلى مطار الكويت kuwaitmosafer.com

بواسطة محمود عطا الله
رابط تحميل تطبيق كويت مسافر رابط تحميل تطبيق كويت مسافر

رابط تطبيق كويت مسافر أصبح من أهم أولويات المسافر من وإلى دولة الكويت بعد تدشين التطبيق رسميًا الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق Kuwait Mosafer وطريقة التسجيل في البرنامج، هذا التسجيل الضروري لاستكمال إجراءات السفر من وإلى دولة الكويت، حيث يتوجب على المسافر تنزيل برنامج كويت مسافر والذي يعمل على الهواتف المحمولة، والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر الشخصي، وللبرنامج مركز اتصال للرد على كافة استفسارات المسافر على مدار 24 ساعة يوميًا.

1 رابط تطبيق كويت مسافر
2 خطوات التسجيل في تطبيق كويت مسافر

رابط تطبيق كويت مسافر

يتوفر برنامج كويت مسافر باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة الجميع، ويضمن البرنامج تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، ويمنع حدوث أي ازدحامات في مطار الكويت، ويجب أن تقوم بإنشاء حساب على البرنامج حتى تحصل على كل الخدمات بسرعة وسهولة، يمكنك من خلال التطبيق حجز موعد كاونترات تسجيل السفر، الحصول على بطاقة صعود الطائرة عبر الإنترنت، حجز خدمات المطار المميزة، رابط تحميل تطبيق كويت مسافر هو:
https://kuwaitmosafer.com/home.html
ومن خلال هذا البرنامج الحصول على الكثير من الخدمات إلكترونيًا وعن بُعد، مما يوفر على المسافر الوقت والجهد.

خطوات التسجيل في تطبيق كويت مسافر

  • الدخول على رابط الموقع الرسمي.
  • رابط تحميل تطبيق كويت مسافر هو kuwaitmosafer.com
  • من الواجهة الرئيسية لبرنامج كويت مسافر تختار تسجيل الدخول.
  • ثم تختار إنشاء حساب.
  • تُدخل بياناتك على الأساسية وهي الاسم ورقم الهاتف النقال، والبريد الإلكتروني.
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  • تدخل كلمة السر وتقوم بالتأكيد.
  • يتم تفعيل حسابك على برنامج كويت مسافر عبر رسالة يُرسلها البرنامج إلى بريدك.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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