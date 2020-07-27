رابط تطبيق كويت مسافر لكل المسافرين من وإلى مطار الكويت kuwaitmosafer.com

رابط تطبيق كويت مسافر أصبح من أهم أولويات المسافر من وإلى دولة الكويت بعد تدشين التطبيق رسميًا الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق Kuwait Mosafer وطريقة التسجيل في البرنامج، هذا التسجيل الضروري لاستكمال إجراءات السفر من وإلى دولة الكويت، حيث يتوجب على المسافر تنزيل برنامج كويت مسافر والذي يعمل على الهواتف المحمولة، والكمبيوتر المحمول والكمبيوتر الشخصي، وللبرنامج مركز اتصال للرد على كافة استفسارات المسافر على مدار 24 ساعة يوميًا.

رابط تطبيق كويت مسافر

يتوفر برنامج كويت مسافر باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة الجميع، ويضمن البرنامج تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، ويمنع حدوث أي ازدحامات في مطار الكويت، ويجب أن تقوم بإنشاء حساب على البرنامج حتى تحصل على كل الخدمات بسرعة وسهولة، يمكنك من خلال التطبيق حجز موعد كاونترات تسجيل السفر، الحصول على بطاقة صعود الطائرة عبر الإنترنت، حجز خدمات المطار المميزة، رابط تحميل تطبيق كويت مسافر هو:

https://kuwaitmosafer.com/home.html

ومن خلال هذا البرنامج الحصول على الكثير من الخدمات إلكترونيًا وعن بُعد، مما يوفر على المسافر الوقت والجهد.

خطوات التسجيل في تطبيق كويت مسافر