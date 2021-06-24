رابط تطبيق مناعة الكويت التابع لوزارة الصحة من جوجل بلاي وأيفون

دشنت وزارة الصحة الكويتية بالتعاون مع نظم المعلومات تطبيق مناعة Immune والذي من خلاله يتمكن المواطن والمقيم من تحميل شهادة التطعيم على هاتفه وتقديمها للجهات المختصة عندما يريد أو عندما يتوجب عليه تقديمها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق مناعة الكويت، كما نستعرض كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بتطبيق مناعة، وكيفية وطريقة عمله، ومعنى أن تظهر شهادة التطعيم باللون الأحمر واللون الأخضر.

تطبيق مناعة الكويت

قررت دولة الكويت أن يكون دخول المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو الجاري للمطعمين فقط، وقالت مصادر مطلعة أنه سوف يتم طلب شهادة التطعيم عبر تطبيق مناعة التابع لوزارة الصحة عند الدخول إلى تلك الجهات والتجمعات التجارية، وأكدت تلك المصادر أن الجيش سوف يقوم بضبط وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بقصر دخول المراكز التجارية والمطاعم على المطعمين فقط.

رابط تطبيق مناعة الكويت

يتمتع تطبيق مناعة بمزايا تمنع القيام بتزوير شهادة التطعيم الصادرة من وزارة الصحة، في بداية تحميل تطبيق مناعة تكون شهادة التطعيم باللون الأحمر، وتتحول إلى اللون الأخضر عن الحصول على الجرعة الثانية من التطعيم بمدة 14 يوم، أو بعد الحصول على الجرعة الأولى لشخص أصيب قبل ذلك بالفيروس، رابط تحميل تطبيق مناعة هو:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mohkuwait.immune&hl=ar&gl=US

رابط تحميل تطبيق مناعة لأاجهزة الأيفون:

https://apps.apple.com/us/app/immune-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/id1558661183

هذا ويقدم التطبيق ميزة إضافة تحليل pcr، كما يتم تسجيل موقع ومكان التطعيم عليه، كما ذكرنا سيتم تطبيق دخول المجمعات للمطعمين يوم27 يونيو الجاري.