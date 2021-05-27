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رابط تطبيق مولات البحرين وكيفية تحميله من جوجل بلاي

بواسطة زكريا منير
رابط تحميل تطبيق مولات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مولات هاني عواجي أن التطبيق شهد في أول يوم تدشين له إقبال كبير ولأول مرة تشهده البحرين مع تطبيق بحريني.

وبين عواجي أن تطبيق “مولات” والذي يعد أكبر مجمع تسوق إلكتروني شهد أمس فقط تحميله من قبل أكثر من 20 ألف شخص، ليتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في “الابل ستور” و”جوجل بلاي” على مستوى البحرين.

1 موقع مولات
2 رابط تحميل تطبيق مولات

موقع مولات

وقال عواجي: “موقع “مولات” والذي دشن أمس قد يكون الأول من نوعه عالمياً وذلك بسبب فكرته الجديدة للتسوق فى العالم الإفتراضى فهى تجمع كل احتياجات المتجر الفعلى وتقدم متجرا إلكترونيا لكل مؤسسة ومن ثم تدمجه في سوق إلكترونيا متكاملا”.

وشدد عواجي على أن “مولات” تقوم على فكرة تلبية متطلبات المؤسسات في موقع وبرنامج واحد، تزودها متجرا إلكترونيا، ونقاط بيع، سوقاً الكترونياً متكاملاً، وتطبيق للهواتف المحمولة، مربوطا بشبكة توصيل البضائع والخدمات، وكذلك توفير خدمة الربط المالى مع المصارف، ونظاما محاسبيا متكاملا مربوطاً بمكتب امساك الدفاتر المحاسبية والتدقيق، وهو ما لا يوجد في أي موقع حالياً.

كما يوفر الموقع الربط المالى مع المصارف للسوق الإلكتروني والمتجر الإلكتروني ونقاط البيع.

وأضاف عواجي أن “مولات” توفر أيضاً نظاماً محاسبياً وادارياً للمؤسسة والشركة، وهو ما سيوفر عليها الكثير من الأعباء المالية.

رابط تحميل تطبيق مولات

  • قم بالوصول الى رابط تنزيل تطبيق مولات على متجر جوجل بلاي من هنا. للسماح بالتنقل بين متاجر البحرين لغرض شراء حاجياتك ومتطلباتك بسلاسة وسهولة تامة.
  • قم بالوصول الى رابط تنزيل تطبيق مولات على متجر أب ستور من هنا، للتمكين من تحميله والتسجيل فيه، وممارسة التسوق الآمن من خلاله.ومن بين خدمات “مولات” توفير محاسب بدوام جزئى يشرف على حسابات المتعاملين، والربط مع مدقق حسابات، ويقدم لهم الخدمات المحاسبية، ليكون أحد أهم المزايا التي يقدمها الموقع والتي لا توجد في أشهر مواقع التسوق العالمية.

    وقال عواجي: “يقدم الموقع خدمة التبضع فى كل المتاجر عن طريق حساب واحد، فلا داعي لفتح حساب مع كل متجر، وكذلك التبضع من أكثر من متجر بفاتورة واحدة”.

    فيما يتميز أيضاً ببرنامج مكافآت موحد يمكن الاستفادة من النقاط في كل متاجر “مولات”، كما يمكن للعميل الاطلاع على كل مشترياته من كل المتاجر عبر حساب واحد.

زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 29 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في كلمة ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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