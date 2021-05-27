رابط تطبيق مولات البحرين وكيفية تحميله من جوجل بلاي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مولات هاني عواجي أن التطبيق شهد في أول يوم تدشين له إقبال كبير ولأول مرة تشهده البحرين مع تطبيق بحريني.
وبين عواجي أن تطبيق “مولات” والذي يعد أكبر مجمع تسوق إلكتروني شهد أمس فقط تحميله من قبل أكثر من 20 ألف شخص، ليتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في “الابل ستور” و”جوجل بلاي” على مستوى البحرين.
موقع مولات
وقال عواجي: “موقع “مولات” والذي دشن أمس قد يكون الأول من نوعه عالمياً وذلك بسبب فكرته الجديدة للتسوق فى العالم الإفتراضى فهى تجمع كل احتياجات المتجر الفعلى وتقدم متجرا إلكترونيا لكل مؤسسة ومن ثم تدمجه في سوق إلكترونيا متكاملا”.
وشدد عواجي على أن “مولات” تقوم على فكرة تلبية متطلبات المؤسسات في موقع وبرنامج واحد، تزودها متجرا إلكترونيا، ونقاط بيع، سوقاً الكترونياً متكاملاً، وتطبيق للهواتف المحمولة، مربوطا بشبكة توصيل البضائع والخدمات، وكذلك توفير خدمة الربط المالى مع المصارف، ونظاما محاسبيا متكاملا مربوطاً بمكتب امساك الدفاتر المحاسبية والتدقيق، وهو ما لا يوجد في أي موقع حالياً.
كما يوفر الموقع الربط المالى مع المصارف للسوق الإلكتروني والمتجر الإلكتروني ونقاط البيع.
وأضاف عواجي أن “مولات” توفر أيضاً نظاماً محاسبياً وادارياً للمؤسسة والشركة، وهو ما سيوفر عليها الكثير من الأعباء المالية.
رابط تحميل تطبيق مولات
- قم بالوصول الى رابط تنزيل تطبيق مولات على متجر جوجل بلاي من هنا. للسماح بالتنقل بين متاجر البحرين لغرض شراء حاجياتك ومتطلباتك بسلاسة وسهولة تامة.
- قم بالوصول الى رابط تنزيل تطبيق مولات على متجر أب ستور من هنا، للتمكين من تحميله والتسجيل فيه، وممارسة التسوق الآمن من خلاله.ومن بين خدمات “مولات” توفير محاسب بدوام جزئى يشرف على حسابات المتعاملين، والربط مع مدقق حسابات، ويقدم لهم الخدمات المحاسبية، ليكون أحد أهم المزايا التي يقدمها الموقع والتي لا توجد في أشهر مواقع التسوق العالمية.
وقال عواجي: “يقدم الموقع خدمة التبضع فى كل المتاجر عن طريق حساب واحد، فلا داعي لفتح حساب مع كل متجر، وكذلك التبضع من أكثر من متجر بفاتورة واحدة”.
فيما يتميز أيضاً ببرنامج مكافآت موحد يمكن الاستفادة من النقاط في كل متاجر “مولات”، كما يمكن للعميل الاطلاع على كل مشترياته من كل المتاجر عبر حساب واحد.