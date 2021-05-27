رابط تطبيق مولات البحرين وكيفية تحميله من جوجل بلاي

أكد الرئيس التنفيذي لشركة مولات هاني عواجي أن التطبيق شهد في أول يوم تدشين له إقبال كبير ولأول مرة تشهده البحرين مع تطبيق بحريني.

وبين عواجي أن تطبيق “مولات” والذي يعد أكبر مجمع تسوق إلكتروني شهد أمس فقط تحميله من قبل أكثر من 20 ألف شخص، ليتصدر قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً في “الابل ستور” و”جوجل بلاي” على مستوى البحرين.

موقع مولات

وقال عواجي: “موقع “مولات” والذي دشن أمس قد يكون الأول من نوعه عالمياً وذلك بسبب فكرته الجديدة للتسوق فى العالم الإفتراضى فهى تجمع كل احتياجات المتجر الفعلى وتقدم متجرا إلكترونيا لكل مؤسسة ومن ثم تدمجه في سوق إلكترونيا متكاملا”.

وشدد عواجي على أن “مولات” تقوم على فكرة تلبية متطلبات المؤسسات في موقع وبرنامج واحد، تزودها متجرا إلكترونيا، ونقاط بيع، سوقاً الكترونياً متكاملاً، وتطبيق للهواتف المحمولة، مربوطا بشبكة توصيل البضائع والخدمات، وكذلك توفير خدمة الربط المالى مع المصارف، ونظاما محاسبيا متكاملا مربوطاً بمكتب امساك الدفاتر المحاسبية والتدقيق، وهو ما لا يوجد في أي موقع حالياً.

كما يوفر الموقع الربط المالى مع المصارف للسوق الإلكتروني والمتجر الإلكتروني ونقاط البيع.

وأضاف عواجي أن “مولات” توفر أيضاً نظاماً محاسبياً وادارياً للمؤسسة والشركة، وهو ما سيوفر عليها الكثير من الأعباء المالية.

رابط تحميل تطبيق مولات