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رابط تطبيق هويتي بنك الائتمان الكويتي

بواسطة محمود عطا الله
رابط تحميل تطبيق هويتي بنك الائتمان الكويتي رابط تحميل تطبيق هويتي بنك الائتمان الكويتي

أعلنت هيئة المعلومات المدنية في خبر عاجل، أنه يمكن للجميع استخدام تطبيق هويتي لإنجاز معاملات بنك الائتمان الكويتي، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق هويتي بنك الائتمان الكويتي الذي دشنته المعلومات المدنية منذ فترة، وقال بيان المعلومات المدنية، أن تلك الخطوة التقنية المميزة، جاءت كثمرة للتعاون بينهما وبين بنك الائتمان، وأضاف البيان بعد الربط بين تطبيق هويتي ومعاملات بنك الائتمان، سوف يتوقف إصدار التوقيع الإلكتروني الخاص بالبنك، ليكون فتح حساب تطبيق هويتي، بديلا عن إصدار التوقيع الإلكتروني لبنك الائتمان.

رابط تحميل تطبيق هويتي بنك الائتمان

تطبيق هويتي الكويت للبطاقة المدنية، هو تطبيق الكتروني رسمي متوفر لهواتف الأندرويد والأيفون، يقوم بتفعيل البطاقة المدنية الرقمية على هاتفك، وأعلنت الحكومة الكويتية أن البطاقة المدنية الرقمية مُعتد بها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية بدولة الكويت، رابط تحميل تطبيق هويتي بنك الائتمان الكويتي هو:
https://play.google.com/store/apps/details?id=kw.gov.paci.PACIMobileID&hl=ar
يذكر أن الهيئة قد حدثت تطبيق هويتي الكويت، ليتمكن من تفعيل البطاقة الرقمية من انتهت صلاحية بطاقاتهم الأصلية.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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