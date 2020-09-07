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رابط تطبيق MEW 152 للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والماء في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
رابط تطبيق mew 152 وزارة الكهرباء والماء الكويت رابط تطبيق mew 152 وزارة الكهرباء والماء الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن تدشين تطبيق MEW 152 للإبلاغ عن الأعطال في الكويت في خطوة تكنولوجية وتقنية هامة للتواصل بين الوزارة والمواطنين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق mew 152 للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والماء في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، كما نستعرض خطوات استخدام التطبيق الجديد والمتوفر لهواتف الأندرويد والأيفون.

رابط تحميل تطبيق mew 152 للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والماء الكويت

تطبيق وزارة الكهرباء والماء الجديد للإبلاغ عن الأعطال سهل الاستخدام، فبعد تنزيل تطبيق mew 152 للأندرويد والأيفون على هاتفك، تقوم بفتح التطبيق، ثم تحدد نوع العطل في الكهرباء أو الماء أو أعطال أخرى، ثم تحدد موقع العطل،  بعدها تقوم بإدخال البيانات الشخصية وتفاصيل الشكوى، رابط تطبيق mew 152 للأندرويد هو:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuwaitiacademy.www.emergency
يمكن الاستفسار بعد ذلك عن البلاغ، عن طريق الرقم الآلي للموقع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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