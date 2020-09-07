رابط تطبيق MEW 152 للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والماء في الكويت

أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن تدشين تطبيق MEW 152 للإبلاغ عن الأعطال في الكويت في خطوة تكنولوجية وتقنية هامة للتواصل بين الوزارة والمواطنين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط تحميل تطبيق mew 152 للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والماء في الكويت العاصمة والفروانية وحولي والجهراء والأحمدي ومبارك الكبير، كما نستعرض خطوات استخدام التطبيق الجديد والمتوفر لهواتف الأندرويد والأيفون.

تم الآن إطلاق تطبيق MEW 152 للابلاغ عن أعطال الكهرباء والمياه وغيرها #وزارة_الكهرباء_والماء pic.twitter.com/eGAzvy6s4W — وزارة الكهرباءوالماء (@mew_kwt) September 7, 2020

رابط تحميل تطبيق mew 152 للإبلاغ عن أعطال الكهرباء والماء الكويت

تطبيق وزارة الكهرباء والماء الجديد للإبلاغ عن الأعطال سهل الاستخدام، فبعد تنزيل تطبيق mew 152 للأندرويد والأيفون على هاتفك، تقوم بفتح التطبيق، ثم تحدد نوع العطل في الكهرباء أو الماء أو أعطال أخرى، ثم تحدد موقع العطل، بعدها تقوم بإدخال البيانات الشخصية وتفاصيل الشكوى، رابط تطبيق mew 152 للأندرويد هو:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuwaitiacademy.www.emergency

يمكن الاستفسار بعد ذلك عن البلاغ، عن طريق الرقم الآلي للموقع.