أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في دولة الكويت عن رابط تقديم طلبات الإسكان في الدولة، وقالت في بيان رسمي لها، أن أولوية طلب الإسكان التاريخية طبقًا لنظام العمل، تحتسب فقط من تاريخ تقديم الطلب للمؤسسة مستوفي الشروط، هذا ويتم التقديم بطلب الإسكان إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت وعن بُعد، ولا يستغرق الأمر إلا دقائق معدودة، ولكن يجب أن يكون الطلب مستوفي الشروط.

رابط تقديم الطلب الإسكاني في الكويت

تقديم طلب الرعاية السكنية، يعتبر نموذج للتحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت، حيث وضعت الدولة خطة هامة نحو التحول الرقمي الإلكتروني في تقديم خدماتها لما له من فوائد عظيمة، ومن أهمها تحسين الخدمات الحكومية، رابط تقديم طلب الإسكان في الكويت هو:

https://www.pahw.gov.kw/

تسجيل الدخول لتقديم طلب الإسكان يكون عبر الرقم المدني وكلمة المرور، إن لم يكن لديك حساب، تختار مستخدم جديد، وتُدخل البيانات المطلوبة، ثم تقدم طلبك.