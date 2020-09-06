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رابط تقديم الطلب الإسكاني في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
رابط تقديم طلب الإسكان الكويت رابط تقديم طلب الإسكان الكويت

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في دولة الكويت عن رابط تقديم طلبات الإسكان في الدولة، وقالت في بيان رسمي لها، أن أولوية طلب الإسكان التاريخية طبقًا لنظام العمل، تحتسب فقط من تاريخ تقديم الطلب للمؤسسة مستوفي الشروط، هذا ويتم التقديم بطلب الإسكان إلكترونيًا عبر شبكة الإنترنت وعن بُعد، ولا يستغرق الأمر إلا دقائق معدودة، ولكن يجب أن يكون الطلب مستوفي الشروط.

رابط تقديم الطلب الإسكاني في الكويت

تقديم طلب الرعاية السكنية، يعتبر نموذج للتحول الرقمي الحكومي في دولة الكويت، حيث وضعت الدولة خطة هامة نحو التحول الرقمي الإلكتروني في تقديم خدماتها لما له من فوائد عظيمة، ومن أهمها تحسين الخدمات الحكومية، رابط تقديم طلب الإسكان في الكويت هو:
https://www.pahw.gov.kw/
تسجيل الدخول لتقديم طلب الإسكان يكون عبر الرقم المدني وكلمة المرور، إن لم يكن لديك حساب، تختار مستخدم جديد، وتُدخل البيانات المطلوبة، ثم تقدم طلبك.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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