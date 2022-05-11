رابط تقديم طلبات الحصول على البدل النقدي لرصيد الإجازات لموظفي وزارة الصحة الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
رابط تقديم طلبات البدل النقدي للإجازات وزارة الصحة رابط تقديم طلبات البدل النقدي للإجازات وزارة الصحة

في خبر سار لكل منتسبي وزارة الصحة الكويتية، فقد دشنت الوزارة بصورة رسمية موقع ورابط تقديم طلبات صرف البلدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية لكل منتسبي الوزارة، وقد بدأ الموقع الجديد بالفعل في استقبال طلبات الصرف، من الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر ضوابط صرف البدل النقدي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على بيع رصيد الإجازات.

رابط تقديم طلبات البدل النقدي لرصيد الإجازات وزارة الصحة

قيام الوزارة بتدشين هذا الموقع، سهل على الجميع إجراءات الصرف، ووفر الكثير من الوقت، بحيث يتم التقديم أونلاين، واجهة الموقع سهلة جدًأ حيث يتم تقديم الطلبات بسهولة وفي دقائق معدودة، رابط تقديم طلبات البدل النقدي لرصيد الإجازات بوزارة الصحة الكويتية هو:
encashleave.moh.gov.kw/leave
هذا ويذكر أن وزارة الصحة الكويتية تعمل دائمًا على تعزيز ودعم التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي، وإنجاز الكثير من الخدمات أونلاين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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