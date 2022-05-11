رابط تقديم طلبات الحصول على البدل النقدي لرصيد الإجازات لموظفي وزارة الصحة الكويتية

في خبر سار لكل منتسبي وزارة الصحة الكويتية، فقد دشنت الوزارة بصورة رسمية موقع ورابط تقديم طلبات صرف البلدل النقدي لرصيد الإجازات الدورية لكل منتسبي الوزارة، وقد بدأ الموقع الجديد بالفعل في استقبال طلبات الصرف، من الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية قد أصدر ضوابط صرف البدل النقدي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على بيع رصيد الإجازات.

رابط تقديم طلبات البدل النقدي لرصيد الإجازات وزارة الصحة

قيام الوزارة بتدشين هذا الموقع، سهل على الجميع إجراءات الصرف، ووفر الكثير من الوقت، بحيث يتم التقديم أونلاين، واجهة الموقع سهلة جدًأ حيث يتم تقديم الطلبات بسهولة وفي دقائق معدودة، رابط تقديم طلبات البدل النقدي لرصيد الإجازات بوزارة الصحة الكويتية هو:

encashleave.moh.gov.kw/leave

هذا ويذكر أن وزارة الصحة الكويتية تعمل دائمًا على تعزيز ودعم التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي، وإنجاز الكثير من الخدمات أونلاين.