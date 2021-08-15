رابط تقديم طلب إعفاء من التطعيم في الكويت

تواصل دولة الكويت تطعيم المواطنين والوافدين في الدولة ضد الفيروس الذي تسبب في توقف الحياة الطبيعية في الكثير من دول العام، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط الإعفاء من تطعيم كرونا في الكويت، حيث توجد بعض الحالات الصحية التي تمنع صاحبها من الحصول على التطعيم، وبعد فرض الكثير من الجهات ضرورة الحصول على التطعيم لدخولها ومنها المطارات، يجب على من لديهم موانع صحية، استخراج شهادة إعفاء من التطعيم لتقديمها لكل الجهات التي تطلب شهادة التطعيم.

خطوات تقديم طلب الإعفاء من التطعيم في الكويت

وفرت وزارة الصحة منصة إلكترونية لتقديم طلبات الاستثناء من التطعيم في الكويت.

رابط طلبات الإعفاء من اتطعيم في الكويت هو من هنا .

. أول خطوة سوف تكون التحقق من الهوية.

تقوم بإدخال الرقم المدني والبريد الإلكتروني.

يُرسل لك نظام الإعفاء من التطعيم رمز التحقق.

بعد ذلك تُدخل البيانات المطلوبة.

ثم تقوم بإرفاق الصحية التي تُعزز طلب الإعفاء من التطعيم.

يُعرض طلبك على لجنة طبية مختصة.

رابط الإعفاء من التطعيم في الكويت

كما ذكرنا من قبل، خطوات تقديم طلب الاستثناء بسيطة وتتم في دقائق معدودة، وعنصر الحسم فيها، المستندات الطبية التي ترفقها مع الطلب، والتي تثبت أنك لديك أسباب صحية تمنعك من الحصول على التطعيم، رابط تقديم طلب الإعفاء من التطعيم هو:

https://cov19vaccine.moh.gov.kw/SPCMS/Vaccine_Exemption_RegistrationAR.aspx

بعد موافقة اللجنة المتخصصة على طلبك تصدر لك شهادة الإعفاء، ومن الممكن أن ترفض اللجنة طلبك إذا رأت ذلك.