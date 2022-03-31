رابط تقديم طلب دعم الكهرباء 2022 في الأردن عبر منصة التسجيل kahraba.gov.jo

تفصلنا 24 ساعة، لبدء تطبيق الدعم على الكهرباء بالنسبة للقطاع المنزلي في الأردن، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدورها أكدت إن كل المستحقين من هذ الدعم الكهربائي الموجه لفئة الأردنيين يمكنهم التقديم عليه بتسجيل بياناتهم على kahraba gov jo وهو الموقع الالكتروني لمنصة الاستفادة من دعم الكهرباء والتي بدات في استقبال الطلبات التي يرسلها المقدمين على برنامج دعم الكهرباء ولا زالت حتى الآن ووفق هيئة الطاقة بلغ حتى الآن مليون مسجل ممن تنطبقي عليهم شروط الدعم الذي يقضي بإعادة هيكلة تعرفة الكهرباء في الأردن 2022 ومن المتوقع إضافة فئات جديدة في الأيام المقبلة يفتح لها باب التسجيل وتضم الطلبة الجامعيين والعاملين غير المتزوجين ممن يقطنون المحافظات بشكل مستقل عن رب الأسرة.

دعم الكهرباء في الأردن

في إطار توجيه دعم الكهرباء، وانطلاقا من أهمية شمول المستحقين فيه، تم فتح التسجيل الالكتروني عبر رابط تقديم دعم الكهرباء والذي يسجل زيارات كبيرة وهو kahraba.gov.jo، فما إن يدخل الراغب بتلقي دعم الكهرباء على الرابط الالكتروني لموقع المنصة يمكنه بدء إدخال بياناته ضمن تعبئة نموذج التقديم الخاص بالكهرباء فإن خدمة التسجيل مستمرة لما بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء رسمياً في 1 نيسان/أبريل 2022.

طريقة التسجيل في منصة دعم الكهرباء في الأردن

إذا كنت غير مسجل في منصة الاستفادة من دعم الكهرباء، انتقل لموقع منصة الدعم على الكهرباء واضغط “تسجيل” من الزر أمامك بعد ذلك أدرج جميع بياناتك المطلوبة ثم النقر على تحقق ثم أعد ادخال الكود الذي سوف تستلمه على الرقم المضاف في هذه العملية لكي يتم تفعيل حساب المستفيد في منصة دعم كهرباء الأردن.

رابط تقديم دعم الكهرباء 2022

من خلال الرابط المخصص لموقع التقديم على دعم تعرفة الكهرباء وهو رابط تقديم دعم الكهرباء سوف يتم العمل على إضافة عداد كهربائي مدعوم من قبل الشخص المستفيد وذلك بشكل إلكتروني بإتباع آلية التقديم بإدراج جميع البيانات المطلوبة ثم اختيار استعلام وبعدها اختيار حفظ بعد ان تكون أقررت بصحة البيانات في طلب التقديم.