رابط تموين الكويت أون لاين.. موقع معاملات بوابة وزارة التجارة الإلكترونية

رسميًا أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن معاملات التموين في الكويت سوف تتم إلكترونيًا أون لاين عبر بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وأعلنت إدارة التموين في الكويت عن عدم استقبال المراجعين في كل فروعها بعج تحويل معاملاتها إلى “أون لاين”، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تموين الكويت، وكيفية التسجيل، وتفعيل المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق هويتي، هذا ويذكر أن الكويت تتجه نحو الحكومة الرقمية، لتقديم الخدمات إلكترونيًا.

رابط تموين الكويت للمعاملات الإلكترونية

من خلال بوابة وزارة التجارة للخدمات الإلكترونية، تستطيع كل الخدمات مع الوزارة، ومنها خدمات ومعاملات إدارة التموين أون لاين، هذا ويذكر أن التعامل مع تلك البوابة، يشترط على المراجع تفعيل تطبيق هويتي على الهاتف النقال، لتفعيل المصادقة مع البوابة للتأكد من هوية المراجع، رابط تموين الكويت هو:

moci.gov.kw

حيث تتم إكترونيًا، من إنجاز معاملات قسم البطاقة التموينية، ومعاملات المواد الإنشائية أون لاين وبكل سهولة ويسر.