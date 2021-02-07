Take a fresh look at your lifestyle.


رابط تموين الكويت أون لاين.. موقع معاملات بوابة وزارة التجارة الإلكترونية

بواسطة محمود عطا الله
رابط تموين الكويت أون لاين رابط تموين الكويت أون لاين

رسميًا أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن معاملات التموين في الكويت سوف تتم إلكترونيًا أون لاين عبر بوابة الوزارة للخدمات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وأعلنت إدارة التموين في الكويت عن عدم استقبال المراجعين في كل فروعها بعج تحويل معاملاتها إلى “أون لاين”، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط تموين الكويت، وكيفية التسجيل، وتفعيل المصادقة الإلكترونية عبر تطبيق هويتي، هذا ويذكر أن الكويت تتجه نحو الحكومة الرقمية، لتقديم الخدمات إلكترونيًا.

رابط تموين الكويت للمعاملات الإلكترونية

من خلال بوابة وزارة التجارة للخدمات الإلكترونية، تستطيع كل الخدمات مع الوزارة، ومنها خدمات ومعاملات إدارة التموين أون لاين، هذا ويذكر أن التعامل مع تلك البوابة، يشترط على المراجع تفعيل تطبيق هويتي على الهاتف النقال، لتفعيل المصادقة مع البوابة للتأكد من هوية المراجع، رابط تموين الكويت هو:
moci.gov.kw
حيث تتم إكترونيًا، من إنجاز معاملات قسم البطاقة التموينية، ومعاملات المواد الإنشائية أون لاين وبكل سهولة ويسر.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

الأسعار الرسمية الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية في الكويت 2021

أخبار العالم

التسجيل في مكافأة الخريجين.. تعرف إلى الخطوات ورابط برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة

أخبار العالم

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت 2021 عبر moj gov

أخبار العالم

ارقام شركات الشحن الجوي في الكويت

أخبار العالم

كيفية معرفة استهلاك النت اوريدو الكويت

أخبار العالم

خطوات المصادقة في تطبيق هويتي.. أعرف كيف تُفعل وتستخدم تلك الخاصة للحصول على الخدمات…

أخبار العالم

أسعار الفقع في الكويت 2021 – الزبيدي والعراقي

أخبار العالم

الكويت.. حظر بيع وتصدير الأخشاب المحتطبة محليًا

أخبار العالم

تغيير عنوان السكن في الكويت.. شرط جديد في 2021

أخبار العالم

رابط نقل كفالة مادة 18 أون لاين – تحويل الإقامة من كفيل إلى آخر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.