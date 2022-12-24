رابط تنزيل تطبيق أنتخب للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي في سلطنة عمان 2022

بواسطة محمود عطا الله
رابط تنزيل تطبيق أنتخب رابط تنزيل تطبيق أنتخب

دشنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي في سلطنة عمان تطبيق أنتخب حيث يتم التصويت إلكترونيًا عبر الهواتف النقالة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط تنزيل تطبيق أنتخب لهواتف الأندرويد والأبل، حيث يتم التصويت في انتخابات المجالس البلدية بكل سهولة عبر ذلك التطبيق.

رابط تنزيل تطبيق أنتخب للمشاركة في الانتخابات البلدية 2022

خطوات التصويت سهلة، بعد تنزيل تطبيق أنتخب على هاتفك الأبل أو الأندرويد، توافق على الشروط والأحكام، ثم تقوم بتصوير بطاقتك من الجانبين، ثم يقرأ التطبيق بيانات البطاقة، بعد تتم خطوات التصويت في انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عمان، بتصوير وجهك، ثم اختيار مرشحك، هذه هي الخطوات السهلة لاستخدام هذا التطبيق العصري.

تُقام انتخابات المجالس البلدية داخل سلطنة عمان يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساء، رابط تحميل تطبيق أنتخب هو:
تطبيق أنتخب لهواتف أبل.
تطبيق أنتخب لهواتف الأندرويد.
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

خطوات التصويت في انتخابات المجلس البلدي سلطنة عمان 2022.. رابط تطبيق أنتخب

أخبار العالم

أول جمادى الآخرة 1444/2022 في السعودية والكويت وقطر والإمارات