رابط تنزيل تطبيق أنتخب للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي في سلطنة عمان 2022

دشنت اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس البلدي في سلطنة عمان تطبيق أنتخب حيث يتم التصويت إلكترونيًا عبر الهواتف النقالة، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط تنزيل تطبيق أنتخب لهواتف الأندرويد والأبل، حيث يتم التصويت في انتخابات المجالس البلدية بكل سهولة عبر ذلك التطبيق.

رابط تنزيل تطبيق أنتخب للمشاركة في الانتخابات البلدية 2022

خطوات التصويت سهلة، بعد تنزيل تطبيق أنتخب على هاتفك الأبل أو الأندرويد، توافق على الشروط والأحكام، ثم تقوم بتصوير بطاقتك من الجانبين، ثم يقرأ التطبيق بيانات البطاقة، بعد تتم خطوات التصويت في انتخابات المجالس البلدية في سلطنة عمان، بتصوير وجهك، ثم اختيار مرشحك، هذه هي الخطوات السهلة لاستخدام هذا التطبيق العصري.

تُقام انتخابات المجالس البلدية داخل سلطنة عمان يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 7 مساء، رابط تحميل تطبيق أنتخب هو:

تطبيق أنتخب لهواتف أبل.

تطبيق أنتخب لهواتف الأندرويد.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.