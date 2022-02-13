رابط توصيل البطاقة المدنية الكويت delivery paci gov kw والاستفادة من خدمة استعلام

أصبحت عملية استلام البطاقة المدنية أسرع في دولة الكويت من خلال إطلاق خدمة توصيل البطاقات المدنية والتي يتم طلبها على أحد روابط موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي خدمة تتم بالتعاقد بين الهيئة وشركة توصيل رائدة تتطلب رسوم منفصلة بـ 2KD للبطاقة الأولى من مقدم الطلب في هذه الخدمة، ونظراً للبحث المستمر عن طريقة طلب خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنزل نضع لكم الإجراءات والرابط الخاص بخدمة التوصيل للاستفادة منها.

رابط توصيل البطاقة المدنية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية الجهة المسؤولة عن إصدار البطاقات المدنية لجميع الأفراد في دولة الكويت، ولأن الهية حريصة كل الحرص على تسهيل استلام البطاقات الجاهزة دون الحاجة لزيارة مكاتب استلام البطاقة بما يوفر الوقت والجهد، وبما ينسجم مع مرحلة فيروس كورونا تم تفعيل رابط توصيل البطاقة المدنية delivery paci gov kw في الكويت، حيث يمكن للمستفيد البحث عن الخطوات أدناه لإضافة البطاقة المدنية الخاص به وبرسوم 2 دينار عن البطاقة الرئيسية فيما يحتسب 250 فلس(ربع دينار) كرسوم إذا أضفت أي بطاقة أخرى.

طريقة توصيل البطاقة المدنية للمنازل في دولة الكويت

أول إجراء هو الذهاب الى الموقع الخاص بخدمة توصيل البطاقات المدنية وهو http://delivery.paci.gov.kw وافق على السياسات أنقر فوق زر أبدا حدد ما إذا كانت البطاقة المدنية القديمة موجودة بالفعل وذلك من الخيارات المتاحة كتابة الرقم المدني الخاص بك كتابة الرقم المسلسل وتجده خلف البطاقة المدنية لديك ثم عمل إضافة أضف معلومات الاتصال والعنوان الخاص بك. أكد المعلومات المدخلة ثم أكمل عملية الدفع، خلال هذا الإجراء الأخير، وبمجرد إكمال الدفع بنجاح سوف تحصل على إيصال تأكيد الدفع ويمكن طباعته او حفظه بصيغة PDF. تستغرق عملية التوصيل إلى عنوان المنزل فترة يومين عمل بدءا من تسلم الشركة البطاقات الجاهزة من الهيئة ويمكن الاستفسار واستعلام عن حالة توصيل البطاقة من خلال الاتصال على الرقم 22066550.

رابط خدمة توصيل البطاقة المدنية الكويت

ينقلكم رابط توصيل البطاقة المدنية الى الموقع الخاص بخدمة طلب تسليم البطاقة المدنية التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية paci، الرابط المذكور هو خدمات شركة توصيل البطاقة المدنية الى المنازل في دولة الكويت، ويمكن على نفس الرابط الاستعلام عن حالة توصيل البطاقة المدنية والاطلاع على شروط الخدمة وإجراءات التسليم المتبعة في ذلك.