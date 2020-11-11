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رابط توصيل البطاقة المدنية للمنازل delivery.paci.gov.kw

بواسطة محمود عطا الله
رابط التسجيل لتوصيل البطاقات المدنية للمنازل رابط التسجيل لتوصيل البطاقات المدنية للمنازل

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت عن تدشين خدمة توصيل البطاقات المدنية الجاهزة للمنازل لتوفير وقت وجهد المواطن والمقيم، ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط التسجيل في خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل، وخطوات التسجيل في تلك الخدمة المميزة، هذا وقد قامت هيئة المعلومات المدنية بتلك الخطوة بسبب التكدس الكبير للبطاقات الجاهزة داخل ماكينات البطاقة الذكية.

1 أسعار توصيل البطاقات المدنية للمنازل في الكويت
2 رابط خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل

أسعار توصيل البطاقات المدنية للمنازل في الكويت

قال مساعد العسعوسي مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن تدشين رابط خدمة توصيل البطاقات المدنية للمنازل لتوفير وقت وجهد العميل، ولتسليم البطاقات التي ظلت لفترة طويلة في ماكينات الصرف، وأضاف العسعوسي أن الهيئة تعاقدت مع شركة رائدة في هذا المجال، أسعار توصيل البطاقة للمنازل 2 دينار، ويضاف ربع دينار على كل بطاقة إضافية لنفس العنوان.

خطوات التسجيل على رابط توصيل البطاقة المدنية للمنازل الكويت

  • أولى خطوات الحصول على دليفري البطاقة المدنية في الكويت هو زيارة رابط الخدمة.
  • رابط خدمة توصيل البطاقات هو https://delivery.paci.gov.kw
  • تقوم بتعبئة البيانات المطلوبة منك.
  • إثبات عملية الدفع.
  • يتواصل معك قسم الاتصالات لتعرف وقت التسليم.
  • عند وصول المندوب، قبل بتسليمه البطاقة القديمة ليتأكد من البيانات عن طريق الماسح الضوئي.
  • تتسلم البطاقة الجديدة.
  • تأكد من وجود البطاقة المدنية الجديدة داخل مغلف مغلق.

رابط خدمة توصيل البطاقة المدنية للمنازل

تأكد من أن المغلف الذي يحتوي على البطاقة الجديدة عليه شعار الهيئة، هذا ومن المرتقب أن تحقق تلك الخطوة إقبال كبير من المواطنين والمقيمين لاستلام بطاقاتهم الجديدة، رابط خدمة توصيل البطاقة المدنية الجديدة للمنازل الكويت هو:
https://delivery.paci.gov.kw
يذكر أن تلك الخدمة كان ينتظرها الكثير في الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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